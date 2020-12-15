تعليم خان يونس يناقش مع مديري المدارس تطورات التعليم عن بعد

غزة- الرأي

عقدت مديرية التربية بخان يونس اجتماعاً مع مديري ومديرات المدارس التي تشتمل على الصفوف من الخامس حتى الحادي عشر، في مركز التدريب التربوي.

وحضر اللقاء: أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم، وأ. محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية، ود. إبراهيم رمضان مدير الدائرة الفنية، وعدد من رؤساء الأقسام.

وافتتح أ. الفرا اللقاء بكلمة هنأ فيها الحضور والمعلمين بيوم المعلم الفلسطيني، الذي يعمل ليل نهار بالرغم من كل الظروف الصعبة التي تواجه قطاع غزة، وبالرغم من انتشار جائحة كورونا.

كما وهنأهم ببدء البث التجريبي لمرئية روافد التعليمية، ومن ثم أكد على ضرورة توظيف منصات التعلم عن بعد، كذلك الإعلان عن كافة الروابط التي تقدم خدمات تعليمية، مثل الإذاعة التعليمية وموقع روافد التعليمي، وتحدث عن بطاقات التعلم الذاتي والمبادرة التي أطلقتها المديرية لتصوير البطاقات للصفوف من الأول إلى الرابع وخاصة للفئة التي لا تستطيع الوصول إلى التعلم عن بعد من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لعدم توفر الإمكانات، كما وأكد على ضرورة تضافر كافة الجهود لإنجاح المبادرة، وتحدث عن ضرورة التكاملية في العمل بين الإشراف والإدارات المدرسية.

ومن ناحيته تحدث أ. العسولي عن ضرورة إعداد جداول دراسية لخمسة أيام بواقع ست حصص يومية في حال عودة التعليم الوجاهي والتزام الطلبة في المدارس في ظل استمرار الإغلاق يومي الجمعة والسبت، وحث مديري المدارس على إغلاق السلف المدرسية، وتوزيع حصص معلمي المياومة على باقي المعلمين الأساسيين، وحث على ضرورة الانتهاء من تقييم المعلمين في الوقت المحدد مع الأخذ بعين الاعتبار مدى تفاعل المعلم في الصفوف الافتراضية والتعلم عن بعد خلال التقييم.

وفي كلمته أوضح د. رمضان آلية تقييم الطلبة من (5-11) خلال الفصل الدراسي الأول حسب تعليمات وزارة التربية والتعليم، وأكد على تفعيل الصفوف الافتراضية ومتابعتها من مديري المدارس، ورصد الدرجات على صفحات الإدارات المدرسية، موضحاً أنه تم الإيعاز للمشرفين التربويين بإعداد نماذج للتعيينات وإطلاع المعلمين عليها للاستعانة بها، وتحدث عن ضرورة رصد المعلمين غير الفاعلين في الصفوف الافتراضية وإعادة تدريبهم.

ومن جانبه أكد د. أكرم الحجوج رئيس قسم الإدارات المدرسية على ضرورة وجود متابعة للصفوف الافتراضية من خلال مديري المدارس بصفته مشرف مقيم، وأكد على ضرورة أن تشتمل ورقة العمل على أهداف ومحتوى تعليمي وأنشطة.

وتم الاستماع لمداخلات الحضور والرد على استفساراتهم.