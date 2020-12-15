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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2707) الثلاثاء 15/12/2020
أخبار فلسطينية
أشتية: التطعيم لن يكون إجبارياً
العاروري: حماس متمسكة بالمقاومة بكل أشكالها والصراع مع الاحتلال ليس بسبب انتمائه الديني
اشتية يحذر من خطط الحكومة الإسرائيلية لشرعنة بؤر استيطانية
فلسطين تؤكد ضرورة حماية قدرة المحكمة الجنائية الدولية على تحمل مسؤولياتها بنزاهة
حماس تنفي.. والاحتلال يؤكد إحراز تقدم في صفقة تبادل الأسرى
غزة: 8 وفيات و157 إصابة جديدة بكورونا
صحة غزة تبدأ باستيعاب مرضى كورونا في مستشفيات مختلفة
الزهار في ذكرى انطلاقة حماس: حرية الأسرى دين في أعناقنا
بحر: توحيد الموقف الفلسطيني يحمي شعبنا في ظل التحديات
الرشق: المطبعون لن يحصدوا سوى مزيد من الاستنزاف والتبعية
أخبار إسرائيلية
مسؤول إسرائيلي: الصفقة المقترحة مع حماس «فضيحة»
مشروع يعيد الأحزاب الصغيرة إلى الكنيست لدعم نتنياهو
الجيش الإسرائيلي ينسى أربعة جنود وراء الحدود مع سوريا والأردن
إسرائيل تسجل 1707 إصابات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
اليمين علامة تجارية قوية في إسرائيل هذه الأيام
لبيد: جدعون ساعر يميني أكثر من نتنياهو
تطعيم أفراد الطواقم الطبية في المستشفات الإسرائيلية باللقاح الأحد المقبل
أيام حاسمة.. طرح مشروع حل الكنيست للتصويت بالقراءة الأولى
وزير إسرائيلي: نستعد للانتخابات لأنها الخيار الوحيد
وصول 256 مهاجرًا يهوديًا من الهند إلى إسرائيل
اخبار دولية
غوتيريش يعتزم تعيين دبلوماسي نرويجي منسقا للسلام بالشرق الأوسط
الجامعة العربية: قرار الضم الإسرائيلي للجولان السوري باطل وليس له أثر قانوني
"كورونا".. مليون و628 ألف وفاة و73 مليونا و193 ألف إصابة في العالم
أخبار عربية
سفير السودان بالولايات المتحدة: هناك رغبة لإقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل
المجلس الوزاري العربي للسياحة يناقش دعم القطاع في فلسطين
الإمارات وإسرائيل تبحثان التعاون في مجال البنية التحتية والنقل
السلطات المغربية تمنع وقفة مناهضة للتطبيع في الرباط
الأردن تطالب "إسرائيل" بوقف انتهاكاتها بحق المسجد الأقصى
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
قذيفة إسرائيلية تستهدف منزلا وسط قطاع غزة
المتحف الفلسطيني ينظّم مؤتمره السنوي الثاني: «القدس التي هنا، القدس التي هناك: إضاءات…
البطريرك صبّاح في نداء لشعبه الفلسطيني: سقطت الأقنعة ويجب أن نحتفظ بالبقاء والأمل…
فلسطين: الإدارة الأمريكية تسعى لتقويض عمل الجنائية الدولية
الناطق باسم “الأونروا”: صعوبات في صرف رواتب الشهر الجاري.. واجتماع في الجامعة العربية…
قوات الاحتلال تشن حملات اعتقال واستجواب ميداني لنواب سابقين وتتعمد تخريب منازل الفلسطينيين…
الشرق الأوسط
عباس يبحث مع تميم إعادة إطلاق عملية السلام
مسؤول إسرائيلي: الصفقة المقترحة مع حماس «فضيحة»
الخليج الإماراتية
تسجيل 28 وفاة و1564 إصابة جديدة بـ«كورونا» في فلسطين
الاهرام المصرية
للمرة الثالثة.. نتنياهو يدخل في عزل ذاتي
الشروق المصرية
إسراء غريب: ما حقيقة الإفراج عن المتورطين في قضيتها؟
فلسطين تؤكد ضرورة حماية قدرة المحكمة الجنائية الدولية على تحمل مسؤولياتها بنزاهة
فلسطين تسجل 1564 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الغد الأردنية
حماس تنفي.. والاحتلال يؤكد إحراز تقدم في صفقة تبادل الأسرى
الشرق القطرية
مفتي فلسطين: تجريف مقبرة اليوسفية عدوان وتهويد للقدس
الجامعة العربية: استمرار احتلال الجولان مع بقية الأراضي العربية منذ عام 1967 يشكل تهديدا مستمرا لاستقرار المنطقة
مخطط إسرائيلي لشرعنة 70 بؤرة استيطانية
قوات الاحتلال تعتقل سبعة فلسطينيين من الضفة والقدس
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
تقرير ارتفاع ديون السلطة يتسبب في عزوف الاستثمارات الأجنبية
الاحتلال يصادق على بناء (8300) وحدة استيطانية في القدس
الاحتلال يخطر بإزالة 12 خيمة سكنية في خربة زنوتا ببلدة الظاهرية
القدس المحلية
وفد إماراتي - بحريني يوقد "شمعة حانوكا" بساحة حائط البراق
وفاة شاب في حادث سير غرب نابلس
خطة ضخمة لبناء 8300 وحدة استيطانية في المنطقة الممتدة من بيت صفافا حتى الولجة
برئاسة مكتب رئيس الوزراء: افتتاح أعمال اللجنة الفلسطينية الأوروبية المشتركة
الرجوب يبحث مع وزير الخارجية العُماني آخر تطورات القضية الفلسطينية
"كهرباء القدس" تركب محولاً في بلدة الجديرة لتحسين قوة التيار الكهربائي في المنطقة
الحياة الجديدة
ملتقى الشباب الفلسطيني للحرية والديمقراطية يناقش استراتيجية
الاحتلال يهدم درج الطريق المؤدي للمقبرة اليوسفية وباب الأسباط تمهيداً
الاحتلال يفكك مسكنين ويستولي عليهما قرب بلدة الزعيم
القدس: أعمال تجريف بالقرب من مدخل المقبرة اليوسفية
الأيام
الجائحة": 28 وفاة و1564 إصابة جديدة منها 239 في نابلس و224 في رام الله والبيرة
أميركا: المجمع الانتخابي يصادق على فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية
هدم جزء من سور المقبرة اليوسفية في القدس تمهيداً لتحويلها إلى مسار لـ...
حماس": أبلغنا الوسطاء رفضنا ربط قضية الجنود الإسرائيليين بأي ملف آخر
الحق": توثيق كامل لعملية قتل الطفل علي أبو عليا يدحض رواية الاحتلال
نتنياهو في حجر احترازي بعد مخالطته مصاباً بـ"كورونا"
ثمن التطبيع: واشنطن تشطب السودان رسمياً من قائمتها للدول الراعية للإرهاب
توقيع اتفاقية تعاون وتطبيع كروي بين الإمارات وإسرائيل
وكالة صفا
قوات الاحتلال تعتقل 12 مواطنا بالقدس والضفة
الاحتلال يداهم منازل أسرى بنابلس
الاحتلال يهدم أجزاءً من سور مقبرة اليوسفية الإسلامية بالقدس
صحيفة: ممنوع انتقاد المطبعين بأوامر من عباس
الزهار في ذكرى انطلاقة حماس: حرية الأسرى دين في أعناقنا
إصابة عنصر أمن بمواجهات في بلاطة
"المنظمات الأهلية": تحريض الاحتلال يهدف لتجفيف منابع تمويلنا
اختراق مواقع إسرائيلية والحصول على معلومات "قيمة جدًا"
ورقة تحليلية بعنوان "المقاومة الشعبية الفلسطينية وآفاق المستقبل"
وكالة الرأي الفلسطينية
"الأعلى للقضاء" يقرّ هيئة محكمة بداية رفح
الصحة: سيتم توفير (٢١٣ ) كادراً بشرياً لسد احتياجات القطاع الصحي
ضهير: وصول مريض كورونا الى المستشفى بعد تدهور حالته جزء من أسباب الوفاة
تعليم خان يونس يناقش مع مديري المدارس تطورات التعليم عن بعد
الزراعة تتفقد مشاتل تطعيم الخضار في شمال غزة
الصحة تعقد المقابلات الشخصية لوظيفة طبيب بشري
تعليم غرب غزة تثمن جهود مدراء المدارس في ظل الظروف
فلسطين اليوم
القيادي حميد: المقاومة باتت أشبه بجيش نظامي وتهديد الاحتلال بسياسة الاغتيال لن يرهبنا
"جائحة كورونا" تزيد أوجاع قطاع غزة وتدفن اقتصاده المُنهار..!
الصحة: ارتفاع عدد الحالات الحرجة لـ226 وتوزيع المصابين على المستشفيات
أسعار الدجاج في قطاع غزة في انخفاض ومربو الدواجن يردون على التلاعب
اغلاق مدرسة غرب سلفيت 14 يوما بسبب كورونا
تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في رفح
سما نيوز
صحيفة: حماس ترفض العروض الإسرائيلية لاتمام صفقة تبادل الأسرى وهذا ما ترغب به الحركة ..
اللجان الطبية بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية
إسرائيل تقر خطة ضخمة لبناء 8300 وحدة استيطانية في القدس
المجمع الانتخابي يصادق رسميا على بايدن رئيسا للولايات المتحدة
الجيش الاسرائيلي يزعم: اطلاق قذيفة مدفعية بالخطأ على منزل قرب الحدود مع قطاع غزة
جامعة بيرزيت الأولى فلسطينيا والـ10 عربيا و202 عالميا وفق تصنيف UI Green MetriC
عرب 48
إخطارات بإزالة 12 خيمة سكنية في خربة زنوتا قرب الظاهرية
لخارجية الفلسطينية: الإدارة الأميركية تسعى لتقويض عمل الجنائية الدولية
إدارة سجن "النقب" تتعمد إهمال الأسرى المتدهورة حالتهم الصحية
وكالة وفا
الاحتلال يعتقل 9 مواطنين من العيسوية
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للريادة ...
بلدة الزبابدة تضيء شجرة الميلاد
حدث في مثل هذا اليوم
- 15 تشرين ثاني (نوفمبر)
- 2002م هجوم مسلح وعملية نوعية وجريئة قام بها محمد عبد المعطي المحتسب وولاء هاشم سرور والشهيد أكرم عبد المحسن الهانيني حيث قاموا بالهجوم على موقع عسكري بالقرب من مستوطنة "كريات أربع" في مدينة الخليل مما أدى إلى مقتل 12مإسرائيلياً وإصابة 17 آخرين بجروح, وبعد يومين أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام وسرايا القدس عن مسئوليتهما في بيان مشترك.
- 1999م إخفاق المفاوضين الفلسطينيين والإسرائيليين في الاتفاق على خرائط الانسحاب الإضافي إخفاق المفاوضين الفلسطينيين والإسرائيليين في الاتفاق على خرائط الانسحاب الإضافي من 5% من أراضي الضفة الغربية ويقول الفلسطينيون: إن المناطق التي عرضتها إسرائيل كانت مناثرة وبعيدهة عن بعضها البعض وغير مأهولة بالسكان مما أدى إلى فشل المفاوضات بين الجانبين.
- 1996م المحكمة العليا الإسرائيلية تفوض السلطات الإستخبارية استخدام التحقيق والتعذيب مع المعتقلين الفلسطينيين بخصوص العمليات الاستشهادية الموجهة ضد العدو الإسرائيلي.
- 1988م الإعلان عن قيام الدولة الفلسطينية في الجزائر بعد أن اختتم المجلس الوطني الفلسطيني جلسته المنعقدة في 12-11-1988م في الجزائر وفي ختام الانعقاد أعلن المجلس الوطني الفلسطيني عن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وأصبح هذا اليوم هو يوم الاستقلال الفلسطيني الذي يحتفل فيه الشعب الفلسطيني بصدور بيان الاستقلال.
- 1988م إعلان الأردن فك الارتباط التاريخي مع الضفة الغربية والاعتراف بها كجزء رئيسي من فلسطين
- 1938م رد اللجنة العربية العليا على تقرير لجنة وودهيد وبيان الحكومة البريطانية بعد الاطلاع على الخلاصة الرسمية لتقرير لجنة التقسيم، وعلى بيان الحكومة البريطانية الذي نشر في 10/11/1938.