الصحة تستعرض تفاصيل بروتوكول العزل المنزلي المتبع في قطاع غزة

غزة- الرأي

نصح د. معتصم صلاح مسؤول ملف العزل المنزلي بوزارة الصحة في غزة، المعزولين منزلياً بضرورة الإسراع في الذهاب للمستشفيات في حال ظهرت أعراض حرجة كضيق التنفس أو ارتفاع كبير في درجات الحرارة أو تدني نسبة الأكسجين، حتى لا تتدهور حالتهم الصحية ويفقدوا حياتهم.

وحول ملف العزل المنزلي أكد د. صلاح في لقاء معه، أن الفرق الميدانية التابعة لوزارة الصحة والمؤسسات الشريكة مثل مؤسسة "كريتاس" والإغاثة الطبية واتحاد لجان العمل الصحي تعمل على زيارة المصابين في اليوم الثاني من العزل المنزلي، فيما يتم الاتصال للاطمئنان عليهم ثلاث مرات خاصة فئة المرضى وكبار السن ممن تتجاوز أعمارهم فوق الـ50 عاماً، لأخذ العلامات الحيوية وتقييم الوضع الصحي لتفادي حدوث مضاعفات مرضية.

وأوضح د. صلاح أن فكرة العزل المنزلي التي بدأت في الـ 12 من نوفمبر الماضي جاءت لتخفيف العبء على المنظومة الصحية في ظل الازدياد الكبير لأعداد المصابين والمخالطين.

وبين أن البروتوكول المتبع في العزل المنزلي يعمل على أساس ظهور النتيجة المخبرية بأن الشخص مصاب بكوفيد 19 ثم العمل على تقييم المصابين وعزل كافة المصابين والتفريق بين الحالات المرضية المزمنة وضعيفي المناعة الذين يتم تحويلهم تلقائياً للمستشفيات، بالإضافة إلى الأشخاص الذين لا تتوفر لديهم شروط العزل المنزلي، ما عدا ذلك يتم إبقاء عزلهم في منازلهم.

وأشار مسؤول ملف العزل المنزلي بوزارة الصحة أنه منذ بدء بروتوكول العزل المنزلي تم تنفيذ 3560 زيارة منزلية للمصابين، استفاد منها 5000 مصاب و16 ألف مخالط، منوهاً إلى وجود 113 ألف مخالط بمتوسط 5 مخالطين لكل مصاب.

ونوه د. صلاح إلى أنهم تلقوا أكثر من 700 مناشدة من المصابين، فيما تم تحويل 160 شخص من مجمل المناشدات للمستشفيات بسبب ظروفهم الصحية الصعبة.

وذكر في نهاية حديثه أن بروتوكول إنهاء العزل المنزلي المتبع، لكي يصبح المصاب متعافي ينص على إنهاء 14 يوماً من تاريخ إجراء الفحص المخبري، والتأكد من اختفاء الأعراض في آخر 3 أيام.