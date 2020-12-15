تعليم الوسطى يجتمع بمدراء المدارس الحكومية والخاصة

غزة-الراي

عقدت مديرية التربية والتعليم بالوسطى اجتماعاً بمدراء المدارس الحكومية والخاصة لمناقشة الصفوف الافتراضية والتعليم عن بعد وآليات تقييم الطلبة في ظل عودة الدوام الجزئي بسبب جائحة كورونا وانعكاسها على المسيرة التعليمية، بحضور مدير التربية والتعليم هشام الحاج ومدير الدائرة الفنية محمد حمدان وعدد من رؤساء الأقسام ومدراء المدارس ومديراتها، وذلك بمركز التدريب التربوي بالوسطى.

بدوره ، رحب الحاج بالحضور وهنأهم بيوم المعلم الفلسطيني وأشاد بجهودهم خلال الفترة الماضية من خطة العودة الآمنة للمدارس بمراحلها المختلفة ودورهم في متابعة مدارسهم والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية خلال جائحة كورونا، وأكد الحاج على دور المدير كمشرف مقيم في تطوير المسيرة التعليمية والارتقاء بها، والتطرق للصفوف الافتراضية واجراءات تطبيق التعلم عن بعد، وأدوات تقييم الطلبة خلال الفصل الدراسي الأول ودور مدير المدرسة في هذه العملية.

وتطرق الاجتماع الى دوام الهيئات التدريسية وآليات الدوام خلال الدوام الجزئي للمدارس، وضرورة تفعيل الصفوف الافتراضية ومتابعتها من قبل مدير المدرسة، وفي نهاية اللقاء تم فتح باب النقاش .

