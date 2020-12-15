تعليم الوسطى تستقبل وفداً من المكتب الحركي المركزي للمعلمين

غزة-الراي

ناقش مدير التربية والتعليم بالوسطى هشام الحاج سبل دعم المسيرة التعليمية خلال جائحة كورونا ودور الجهات التنظيمية والطلابية في إنجاح خطة العودة الآمنة للمدارس بمراحلها المختلفة.

جاء ذلك خلال استقبال مدير التربية والتعليم بالوسطى هشام الحاج لوفد من المكتب الحركي المركزي للمعلمين – ساحة غزة ضم كل من أمين سر المكتب الحركي المركزي للمعلمين سعيد نبهان وأمين سر المكتب الحركي للمعلمين بالوسطى محمد زقوت ونائبه محمد مقداد ووفد من المكتب الحركي، بحضور رئيس قسم العلاقات العامة أحمد دلول ورئيس قسم الصحة المدرسية محمود العزازي.

ورحب مدير التربية والتعليم بالوفد مؤكدا حرص المديرية على التواصل والتنسيق مع كافة الأطر والفعاليات بما يخدم الطالب ويعززه خلال هذه الفترة الحساسة والمتمثلة بجائحة (كورونا)، وقدم الحاج شرحاً عن انجازات مديرية الوسطى و خطة العودة الآمنة ومراحلها المختلفة وما تتضمنه من متطلبات السلامة والوقاية للطلبة بما فيها عودة الدوام الجزئي، مشيداً بزيارة وفد المكتب الحركي وما تهدف له من دعم ومؤازرة للحفاظ على المسيرة التعليمية.

من جانبه ،عبر رئيس الوفد عن شكره لمديرية الوسطى على حسن الاستقبال، وهنأ المديرية بيوم المعلم الفلسطيني، وأشاد نبهان بالنجاحات والانجازات التي حققتها مديرية الوسطى على كافة الأصعدة والذي جاء نتيجة جهود كافة طواقم المديرية والمدارس خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا.

