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ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

بلدية خان يونس تتسلم مستلزمات صحية لدعم صناع الجمال

15 كانون أول / ديسمبر 2020 11:51

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غزة-الراي

تسلمت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة من دائرة الشباب والمتطوعين في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني مستلزمات سلامة صحية ،ضمن مبادرة (شكرًا لجهودكم) وذلك دعماً لموظفي صناع الجمال العاملين في جمع النفايات من منازل المواطنين المُدرجة تحت بند الحجر المنزلي ولفرق التعقيم العاملة خلال جائحة كورونا.
وذكر مدير دائرة الصحة والبيئة في بلدية خان يونس د. يوسف شبير ، أن توزيع تلك المواد يأتي في إطار الحفاظ على صحة وسلامة صناع الجمال وتقديراً لجهودهم المبذولة في خدمة أبناء شعبنا في ظل تفشي وباء كورونا في المجتمع، مؤكدًا على أن البلدية لم تدخر جهدًا في الحفاظ على موظفيها وكافة العاملين لديها من خلال تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار الفايروس، وتقوم بتوزيع كافة المستلزمات على العاملين في الميدان والمرافق المختلفة، بالإضافة إلى تعقيم المنشآت الخاصة بالبلدية وفق البروتوكول الصحي بالرغم من الضائقة المالية الراهنة.
واكد شبير على أهمية اللمسة الكريمة من قبل جمعية الهلال الأحمر والتي من شأنها المساهمة في تعزيز الجوانب الصحية والحفاظ على صناع الجمال الذين يعملون في مهنة تتطلب زيادة الإهتمام بالجوانب الصحية أكثر من غيرها، لافتا الى سعى البلدية بكل امكانياتها المتوفرة من أجل الحفاظ على سلامة وصحة موظفيها سيما تلك الشرائح التي لها احتكاك مباشر بالجمهور.
وشكر شبير القائمين على المبادرة وكل المؤسسات الإغاثية على دعمهم الكريم في توفير المستلزمات الصحية، داعياً كافة المؤسسات ذات العلاقة إلى ضرورة تقديم كل ما من شأنه تعزيز تلك الخدمات الصحية وحماية العمال الذين هم خط الدفاع الأول للحفاظ على سلامة أبناء شعبنا الفلسطيني.
 

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