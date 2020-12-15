بلدية خان يونس والجبهة الشعبية تنظمان حملة كنس لشوارع المدينة

غزة-الراي

نظمت بلدية خانيونس والجبهة الشعبـــــ888يــة ، يوم للعمل التطوعي شمل تنفيذ حملة لنظافة شوارع مدينة خان يونس، وذلك إحياءً لذكرى انطلاقتها الـ53، مع مراعاة اتخاذ كافة إجراءات السلامة والوقاية.

وشارك في الحملة رئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة، ومدير دائرة الصحة والبيئة د. يوسف شبير، وعضوي القيادة السياسية للجب8ـــــة الشعبـــــ888يــة أ. إياد عبد الغفور وأ. نصر الله جرغون، وبمشاركة واسعة من المتطوعين.

بدوره، ثمن م. البطة دور الشعبـــــ888يــة الثابت والأصيل في الدفاع عن أبناء شعبنا الفلسطيني وصون كرامته، مشيراً إلى أهمية حملة النظافة لمساندة عمل البلديات في ظل الظروف العامة التي يعيشها أبناء شعبنا جراء انتشار وباء فايروس كورونا.

وبين م. البطة أن البلدية سخرت معداتها وإمكانياتها وطواقمها الميدانية لإنجاح الحملة والتي تستهدف نظافة عدد من شوارع وأحياء خان يونس، لافتاً إلى أن البلدية تفتح أبوابها أمام كافة المشاركات التطوعية لكافة الفصائل الفلسطينية والمؤسساتية والشبابية والعائلية من أجل تنفيذ وتسهيل أعمال كافة المبادرات التي تعنى بتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبدوره أكد عبد الغفور على أن اليوم الوطني تضمن حملات تشجير وترميم بعض بيوت الفقراء وخصوصاً في المخيمات، وتنظيف وتعقيم للشوارع والميادين الرئيسية في مختلف محافظات القطاع، وحملات توعية وإرشاد للمواطنين وتوزيع كمامات ومستلزمات طبية على المواطنين في إطار تعزيز الوعي لديهم بالالتزام بالإرشادات والإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.

