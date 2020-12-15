مركز إصلاح وتأهيل "طيبة" يستضيف محاكمات سريعة للنزلاء

غزة-الراي

عقدت محكمة بداية خانيونس جلسات محاكمة سريعة لـ 33 نزيلاً بمركز إصلاح وتأهيل طيبة وسط قطاع غزة.

وحضر المحاكمات كل من القاضي إسماعيل أبو زيدان والمقدم صلاح الأعرج مدير وحدة الإرشاد النفسي بمديرية الإصلاح والتأهيل ووكيل النيابة الأستاذ محمد الشاعر ومحامي العون القانوني من نقابة المحامين الأستاذ محمد مهنا.

وأوضح المقدم الأعرج أن المحاكمات تمت من أجل التخفيف عن الموقوفين وإنهاء ملفاتهم القانونية العالقة، مشيراً إلى أن استضافة هيئة المحكمة والمحامين لإجراء المحاكمات داخل المركز بهدف الحفاظ على سلامة الموقوفين والتخفيف عنهم وعن ذويهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وجائحة كورونا.