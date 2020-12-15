الاحتلال يُماطل في تقديم العلاج للأسير إبراهيم غنيمات

الضفة المحتلة-الرأي:

تُماطل إدارة سجون الاحتلال في تقديم العلاج اللازم، للأسير إبراهيم محمد غنيمات (44 عاماً)، من بلدة صوريف شمال غرب الخليل المحتلة.

وذكر نادي الأسير، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن الأسير غنيمات محكوم بالسّجن المؤبد و20 عامًا، ويعاني من ضعف في عضلة القلب ومشاكل أخرى، وينتظر منذ عام إجراء عملية لزرع جهاز لتنظيم دقات القلب، تبين مؤخرا إصابته بالسكري والضغط، وبدأت تظهر عليه أعراض جديدة تؤكد تفاقم وضعه الصحي.

وأكد أن إدارة سجون الاحتلال تكتفي بإعطائه المسكنات، وأدوية مميعة للدم، وتماطل في متابعة أوضاعه الصحية جدياً، رغم مطالباته المتكررة بذلك.

يذكر أن الأسير غنيمات تعرض لتحقيقٍ قاسٍ استمر لمدة 40 يوماً عقب اعتقاله، وخلال الثلاث سنوات الأولى، حرمت سلطات الاحتلال عائلته من زيارته وعزلته انفراديا أكثر من مرة، وخاض خلالها عدة إضرابات، لإنهاء عزله والسماح لعائلته بزيارته، وهو متزوج وأب لأربعة أبناء، ويقبع في سجن "ريمون".