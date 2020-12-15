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ثابت للرأي: تركيب عداد كهرباء ذكي لجميع المشتركين خلال 3 سنوات

15 كانون أول / ديسمبر 2020 06:51

العدادت الذكية
العدادت الذكية

غزة- الرأي:

أعلنت شركة توزيع الكهرباء بغزة، أنه سيتم تركيب "العداد الذكي" لجميع المشتركين في قطاع غزة، خلال السنوات الثلاث أو الأربع القادمة كأقصى حد.

وقال مدير دائرة الإعلام في الشركة، "محمد ثابت"، خلال حديثه لوكالة الرأي، "إن هذا المشروع من المشاريع الاستراتيجية للشركة والتي لا يمكن التراجع عنها ونحن ماضون في اتجاه منظومة ذكية لكل شبكات الكهرباء ونتمنى أن تساعدنا في ذلك المؤسسات وكل الجهات القادرة على تسهيل هذه المهمة ".

وذكر أنه من شأن تركيب العددات الذكية أن يتقلص الفاقد الكهربائي إلى أدنى مستوياته وسيساعد الشركة على تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن وسيساعد الشركة في التحكم بالشبكة عن بُعد "وصل وفصل التيار الكهرباء" وبالتالي استثمار الطاقة الواردة إلى قطاع غزة بالشكل المثالي. 

وذكر أن الشركة وضعت حلولاً لتسهيل عملية حصول المواطن على "العداد الذكي"، سواء بالتقسيط أو وضعه على المتأخرات، مشيرًا لوجود حلول للمتأخرات المستحقة على المواطنين.

وأوضح ثابت أن هذه الطريقة ستعمل على استثمار الطاقة الكهربائية لأبعد حد، بحيث يتم الكشف عن خطوط التعدي "السرقة" وغيرها، مؤكدًا أنه يتم حاليًا تركيب هذه العدادات في مناطق مختلفة من القطاع للاشتراكات عالية الاستهلاك وغير الملتزمة بالدفع لشركة الكهرباء.

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