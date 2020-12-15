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معروف: الأسبوعان المقبلان مهمان في محاربة كورونا

15 كانون أول / ديسمبر 2020 08:38

سلامة معروف
سلامة معروف

غزة- متابعة الرأي:

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، "سلامة معروف" "إن الأسبوعين المقبلين يمثلان عنق الزجاجة في أزمة جائحة فيروسكورونا وإن حافظنا على الاستقرار في عدد الإصابات ومعها عدد الإصابات الخطيرة يمكننا القول أننا تجاوزنا مرحلة خطيرة، وخلالهم سيتم تحديد نجاعة الإجراءات المتخذة".

وتابع معروف خلال حديثه لبرنامج "هنا فلسطين" عبر فضائية الأقصى، "إن وصلت المنظومة الطبية لمرحلة من الانهيار بحيث لا تستطيع تقديم الخدمات الطبية للمصابين وازدياد حالات الوفاة وأن تصل الأمور لسيناريوهات سوداوية سنضطر لخيار الإغلاق الشامل".

وذكر أن مجمل الإجراءات التي يتم اتخاذها في جميع دول العالم هي واحدة وتتبع لبرتوكول منظمة الصحة العالمية.

وشدد معروف على أن دور المواطن هو الدور الأساسي في المعركة ضد هذا الفيروس وهي العنصر الأساسي لنجاح الإجراءات المتخذة في هذا الاتجاه، مشيرًا إلى أن نسبة الالتزام العالية في منع التجول يومي الجمعة والسبت تؤسس لأثر صحي جيد. 

وأكد معروف أن كل الجهات الحكومية قيمت تجربة منع التجول يومي الجمعة والسبت ايجابيا، عدا المظاهر السلبية في الاستعداد للإغلاق في الازدحام وسيتم اتخاذ اجراءات لمنع هذا الازدحام.

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