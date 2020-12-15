الداخلية تؤكد استمرار حظر التجول يومي الجمعة والسبت أسبوعياً

غزة- الرأي:

أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني على استمرار إجراء حظر التجول الكامل يومي الجمعة والسبت، والذي يبدأ فعلياً من الساعة 6:30 مساء يوم الخميس وينتهي الساعة 7:00 صباح يوم الأحد.

وأوضحت الوزارة، أن اللواء توفيق أبو نعيم، ترأس أمس الإثنين، اجتماعاً تقييمياً خاصاً بحضور عدد من قادة الوزارة بعد تنفيذ هذا الإجراء يومي الجمعة والسبت الماضيين.

ولفتت إلى أن قيادة الوزارة استمعت لتقارير وشرح مفصل من الضباط وقادة الميدان، مُشيدة بدرجة الانضباط والالتزام العالية من قبل المواطنين بإجراء حظر التجول في كافة المحافظات، والوقوف عند بعض الملاحظات؛ من أجل العمل على تجاوزها.

ودعت الداخلية في هذا السياق المواطنين إلى عدم تكرار مشاهد الازدحام والاكتظاظ يوم الخميس، والحرص على الالتزام بالإجراءات الوقائية حفاظاً على سلامتهم وسلامة مجتمعنا.

ونوهت الوزارة إلى أن قيادة الوزارة وجهت الأجهزة المختصة لاتخاذ ما يلزم لتفادي تكرار الازدحام.