مسبار فضائي ينجح في جمع عينات من كويكب "ريوجو"

قالت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا)، امس الثلاثاء، إن المسبار الفضائي الياباني "هايابوسا 2"، نجح في جمع كمية من العينات من سطح الكويكب المستهدف، أكبر مما كان متوقعاً.

وذكرت وكالة الفضاء اليابانية، إن تحليلاً أولياً كشف أن المسبار نجح في جمع جزيئات من الغاز والتربة من كويكب "ريوجو"، الواقع على بعد 300 مليون كيلومتر من كوكب الأرض.

ومن جانبه، قال يويتشي تسودا، مدير مشروع "هايابوسا 2"، إنه قد تم إنجاز المهمة بصورة مثالية، واصفاً إياها بأنها علامة بارزة في مجال أبحاث الفضاء.

وقد تمكن المسبار من جمع عينات خلال عمليتي هبوط، من سطح كويكب "ريوجو"، ولأول مرة من تحت سطح كويكب.

وأوضحت وكالة الفضاء اليابانية أن العينات التي تم جمعها خلال عملية الهبوط الأولى كانت تشبه حبوب البن الداكنة، بينما سيتم تحليل العينة الثانية خلال الأسابيع المقبلة، مضيفة في تغريدة لها على موقع تويتر إلى جانب صورة للكبسولة ومحتوياتها أن "عائد العينة يمثل نجاحاً كبيراً!".