دراسة غريبة: يمكن أن تتحدث مع حيواناتك الأليفة

هناك الكثير من الأسباب التي تجعلنا نتحدث إلى حيواناتنا الأليفة وتشير بعض الأبحاث إلى أن تلك الثرثرة يمكن أن تكون مدفوعة بالوحدة أو الحاجة للشعور بالسيطرة على ديناميكية علاقتنا معهم أو حتى مجرد إدراكنا للوعي الحيواني.

من المحتمل أن يشعر معظم مالكي الحيوانات الأليفة بالغرابة في عدم تحية جروهم المهزوز عند الباب بمرحبًا ما هو غير متوقع تمامًا هو فكرة أن الحيوانات الأليفة قد تتحدث إلينا ولكن بحثًا جديدًا يستكشف ما إذا كان بإمكانهم ذلك وكيف يمكنهم ذلك.

ويُعد مشروع The Can Talk من أحدث سلسلة من الدراسات اللغوية النفسية التي تسعى إلى توثيق أنه يعبر البشر عن أنفسهم بطرق تشبه اللغة ولكن على عكس العديد من دراسات الماضي والتي ركزت على القدرة التعليمية لحيوان مثل الغوريلا، الشمبانزي أوالكلب يمكنهم التحدث وهي دراسة علمية للمواطنين مفتوحة المصدر كبيرة بشكل غير عادي.

ويشارك في المشروع أكثر من 1000 كلب و 50 قطة وعدد قليل من الخيول مع المزيد من المتقدمين كل يوم في محاولة لإنجاح الدراسة.

ومع ذلك لن يكون هناك حيوانات يمكنهم التحدث على الإطلاق إذا لم يكن هناك في البداية عمل شاق من أصحابهم بحسب كريستينا هونجر، أخصائية أمراض النطق واللغة في سان دييغو والتي بدأت في تدريب ستيلا كجرو في عام 2018.

واعتمدت في محاولاتها أوجه التشابه السلوكية التي لاحظتها بين ستيلا الكلب الصغير والأطفال الصغار قبل تعلم الألفاظ ، طلبت صندوقًا من أربعة أزرار قابلة للتسجيل وبدأت ببعض منها مبرمجة لقول كلمة مختلفة.

وقالت الأخصائية: "كانت نيتي الأولية هي تعليمها بضع كلمات للتعبير عن بعض الاحتياجات الأساسية لمساعدتنا على التواصل بشكل أفضل قليلاً، لكننا واصلنا التقدم".

اليوم يمكن لـ Stella استخدام صندوق الأزرار وهو في حد ذاته نوع من أجهزة الاتصال المعززة والبديلة التي لا تختلف عن تلك المستخدمة من قبل البشر الذين يعانون من مشاكل لغوية لنقل المفاهيم على ما يبدو مع مجموعات تصل إلى خمس كلمات في المرة الواحدة.

عندما صادف Trottier Hunger و Stella على Instagram في عام 2019 ، كان قد أمضى بالفعل سنوات في دراسة العلوم المعرفية وتطوير التكنولوجيا لمراقبة سلوك الحيوانات وسرعان ما أدرك أنه يستطيع صنع لوحة صوت AAC للحيوانات الأليفة الجاهزة يمكن لأي شخص استخدامها وأن اكتساب نظرة ثاقبة منتظمة حول ما إذا كانت الحيوانات تستخدم الاتصالات الشبيهة باللغات وكيف يمكن أن يكون أسهل مما كان العلماء يقيسونه سابقًا.

وقال "رأيت كريستينا تفعل ما كانت تفعله بالأزرار وأصبح من الواضح أن ما كنا نظن أنه سيستغرق المزيد من الوقت ويحتاج لجمع الكثير من البيانات ربما لمدة عقدًا أو أكثر، بالإضافة إلى فريق كبير من مطوري البرامج يمكن في الواقع تنفيذه في جزء صغير في ذلك الوقت مع أشخاص على دراية بتقنيات علم أمراض النطق واللغة ومجموعة من أزرار التحدث التي تصدر أصواتًا ".

وأطلق تروتييه وروسانو البرنامج التجريبي Can Talk في مارس من هذا العام، وجد الباحثون مجموعة أولية من المعلمين والكثير من أخصائيي أمراض النطق واللغة والكثير من مدربي الكلاب على استعداد لبدء المشروع من المنزل عن طريق تسجيل تفاعلات كلابهم مع لوحة بموجه الصوت صمم Trottier "HexTiles" AAC القابل للبرمجة.

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اثنان من هؤلاء المشاركين، طيارين كانا أليكسيس ديفين من تاكوما أعجبهم البرنامج وقررا أن يطبقاه على حيواناتهم الأليفة وهم الأرانب التي كانت تستخدم بعض أشكال الأزرار القابلة للتسجيل للتعبير عن نفسها منذ أن أعادتها ديفاين إلى المنزل في عام 2019.

منذ أن بدأت ديفاين في نشر مغامرات Bunny في التواصل على TikTok في شهر مايو جمع حسابها 5.3 مليون متابع ممن يحبون مشاهدة الأرنب على ما يبدو يطلبون المشي بعد الظهر بالضغط على الآن أو بعد الظهر أو المشي أو مشاهدة المحيط المسموع موجات خارج منزلها عن طريق الضغط على الأزرار الماء و الصوت.