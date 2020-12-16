42 عامل توصيل طعام يحتشدون أمام منزل طفلة بالفلبين.. ما السبب؟

تمثل تطبيقات توصيل الطعام طريقة بسيطة للاستمتاع بأطباق المطاعم في المنزل، فيما يشكل وجود خلل فني في خدمة الإنترنت مشكلة لدى الكثيرين.

وبسبب إحدى هذه المشاكل تلقت طفلة فلبينية تبلغ 7 أعوام 42 طلبا لنفس الوجبة، واحتشد 42 عاملا عند منزلها بسبب خلل في التطبيق.

وتحولت وجبة الغداء المؤلفة من وجبتي الدجاج مع البطاطا التي كان من المخطط أن تتناولها الطفلة من مدينة سيبو في الفلبين، مع جدتها إلى كابوس.

وسرعان ما أثار عمال التوصيل جدلا عند تجمعهم في شارع ضيق بوقت واحد تقريبا، ووثقت الطفلة الحدث عبر فيسبوك لايف.

وتبين لاحقا أن الخلل حصل نتيجة النقر المتكرر من قبل الفتاة أثناء عدم عمل تطبيق الطعام بالإضافة إلى ضعف شبكة الإنترنت.

ولطالما اعتادت الطفلة طلب الطعام بهذه الطريقة لأسرتها مرات عديدة، لكن لم يحدث شيء من هذا القبيل إلى الآن.

وتطوع بعض الجيران لشراء الطلب الذي كان يجب أن يكون سعره حوالي 4 دولارات تقريبا إلا أنه كاد أن يصل إلى 166 دولارا.