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أسرع حيلة للتخلص من بقع الشيخوخة

16 كانون أول / ديسمبر 2020 08:27

أسرع حيلة للتخلص من بقع الشيخوخة
أسرع حيلة للتخلص من بقع الشيخوخة

مع تقدمك في السن ، تظهر البقع الداكنة على بشرتك، هذه البقع تسمى بقع الشيخوخة ، أو بقع الكبد، ويمكن أن تظهر على "وجهك ، ساقيك ، ذراعيك ، كتفيك ، يديك" في أي مكان من جسمك، وهي شكل من أشكال فرط التصبغ.

فرط التصبغ

هو مرض شائع يؤدي فيه الإفراط في إنتاج الميلانين (صبغة طبيعية داخل الجلد) إلى ظهور بقع داكنة ومتفاوتة في البشرة. وهي ليست خطيرة ، وعلى الرغم من أهمية مراقبتها؛ استشر طبيبك عندما يحدث الآتي:

- يصبح لون بعض البقع أغمق من غيرها.

- تظهر دائرة داكنة حول واحدة (أو أكثر) من النقاط تستمر في النمو أو تبدأ في التحول إلى لون يقترب الحمرة

وليس هناك ما يضمن أن البقع العمرية الخاصة بك ستختفي تمامًا. وأيضًا ، يمكن أن تختلف النتائج من شخص لآخر.

العلاج

- البصل وخل التفاح.. يساعد عصير البصل في تقليل الندبات. ثم هناك خل التفاح الذي يساعد في إزالة طبقات الجلد الميتة. فباستخدام هذين المكونين يمكنك استعادة بشرتك لتبدو منتعشة بسهولة شديدة.

اخلطي عصير البصل مع خل التفاح وضعيه على البقع الداكنة. كرري هذا يوميًا لمدة أسبوعين وستلاحظ أن البقع ستبدأ في التفتح

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