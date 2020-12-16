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أسباب تدفعك لوضع ليمونة بجانب سريرك قبل النوم

16 كانون أول / ديسمبر 2020 08:38

أسباب تدفعك لوضع ليمونة بجانب سريرك قبل النوم
أسباب تدفعك لوضع ليمونة بجانب سريرك قبل النوم

يحتوي الليمون على العديد من الفوائد الصحية لجسم الانسان ، ولا تقتصر استخداماته وفوائده عند تناوله أو شربه كعصير، أو حتى في الطبخ، بل يحتوي على فوائد أخرى يجهلها يجهلها الكثير.

وابرز هذه الفوائد عند وضع قشر الليمون بجانب سريرك قبل النوم :

- يحتوي على خصائص مطهرة:

فرائحة الليمون تحتوي على خصائص مطهرة، والتي تؤثر على حالتك الذهنية. وهذه الرائحة تساعدك على تفادي نوبات الاكتئاب، والقلق، وخلق جو إيجابي داخل الغرفة.

- التركيز:

يعطي الشعور بالراحة وتفادي القلق، فعند استنشاق رائحة الليمون، سيحفز نشاطك العقلي، وتصبح أكثر تركيزاً .

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