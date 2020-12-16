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نحو مليون و642 ألف وفاة و73 مليونا و810 لاف إصابة بكورونا عالمياً

16 كانون أول / ديسمبر 2020 08:45

وفيات كورونا حول العالم
وفيات كورونا حول العالم

الرأي – وكالات:

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الأربعاء، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ نحو مليون و642 ألف وفاة، فيما تقترب حصيلة المصابين من 73 مليونا و810 آلاف إصابة، تعافى منهم ما يقارب من 51 مليونا و810 آلاف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 218 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس، زيادة محدودة مقارنة باليوم الذي سبقه، في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، وزيادة ملحوظة في عدد الوفيات، وسجلت 587 ألف و153 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 12,635 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الثلاثاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، أميركا /2,976 وفاة/، والبرازيل /909 وفيات/، وإيطاليا /846 وفاة/، وألمانيا /805 وفيات/، وروسيا /577 وفاة/.

وأوضحت أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا /199,875 إصابة/، والبرازيل /44,849 إصابة/، ومن دول الشرق الأوسط، تركيا التي تعاني من سرعة انتشار الفيروس، وسجلت /32,102 إصابة/، وروسيا /26,689 إصابة/، والهند /26,401 إصابة/.

ولا تزال أميركا في طليعة دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأربعاء الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا /311,068 وفاة/، والبرازيل /182,854 وفاة/، والهند /144,130 وفاة/، والمكسيك /115,099 وفاة/، وإيطاليا /65,857 وفاة/.

فيما بينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أميركا /17,143,779 إصابة/، والهند /9,932,908 إصابات/، والبرازيل /6,974,258 إصابة/، وروسيا /2,707,945 إصابة/، وفرنسا /2,391,447 إصابة/.

 

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