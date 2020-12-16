الاحتلال يعتقل6 مواطنين من الضفة

الضفة المحتلة – الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، ستة مواطنين خلال اقتحامها لعدة بلدات ومدن بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت عدة مناطق في محافظة نابلس، واعتقلت ثلاثة مواطنين وهم: عماد البظ، وحمد أبو جاموس وكلاهما من شارع عصيرة، ومهدي أبو سير من منطقة جسر التيتي بالمدينة.

وأضافت المصادر أنه جرى اقتحام ومداهمة عدة منازل في مناطق رفيديا والجبل الشمالي ومخيم العين والبلدة القديمة في المدينة، فيما جرى اقتحام قرى تل وعينابوس جنوبي المدينة، وزواتا ودير شرف غربا .

كذلك اعتقلت قوات الاحتلال الفتيين الشقيقين محمد زهدي شريف عوض (16عاما)، وشقيقه شريف (15 عاما)، بعد ان داهمت منزلهما في بلدة بيت أمر، شمال الخليل، وعبثت بمحتوياته وحطمت أثاثه وأبوابه الداخلية.

كما داهمت قوات الاحتلال منزل المواطن نابليون صقر أبو مارية، وفتشته وعبثت بحتوياته وحطمت أثاثه.

أيضاً قامت قوات الاحتلال باعتقال الشاب محمد صبحي حمدان /24 عاما/، بعد دهم منزله في بلدة دورا القرع شمال شرق رام الله وتفتيشه.