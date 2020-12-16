قناة روافد..إضافة نوعية لتعزيز التعليم في ظل كورونا

غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم

في إطار محاولاتها المتواصلة للنهوض بالمستوى التعليمي للطلبة في قطاع غزة، والتخفيف عن كاهل أولياء الأمور في ظل جائحة كورونا، أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي قناة روافد التعليمية لضمان استمرار التعليم.

وتهدف القناة الى بث الدروس التي يتلقاها الطلبة في المدارس، مساهمة منها في رفع كفاءة التعليم ومواصلته، وحتى يتمكن الطلبة والمعلمين من إنشاء حوار يتعلق بالمواد عبر التواصل والسؤال، ومتابعة كل جديد حول المنهج الدراسي.

وبدأت القناة أول بثها الاثنين المنصرم والذي صادف يوم المعلم الفلسطيني، وتتوفر على البث الأرضي الرقمي على أي رسيفر يدعم HD.

وستكون القناة إضافة نوعية وإنجاز كبير وجديد على المستوى الوطني والخارجي تحققه وزارة التعليم بغزة في إطار دورها الرائد في توفير التعليم الراقي للطلبة، حيث ستعلن الوزارة عبر الأثير ما ستقدمه القناة من خدمات نوعية للمواطن الفلسطيني والطلبة.

تردد القناة

وأوضحت وزارة التعليم أنه يمكن للجمهور مُتابعة صفحة القناة الرسميّة على الرابط التالي: https://www.facebook.com/rawafed.channel

وحددت الوزارة طريقة استقبال القناة بالبث الأرضي الرقمىّ على أي رسيفر من خلال توجيه الستلايت أو رأس الاستقبال إلى إحدى الاتجاهات التالية، منطقة غزة "السرايا "، منطقة رفح في دوار النجمة وذلك بنفس اتجاه قنوات سوبر وأمواج الرياضيّة.

كما وجهت الوزارة الى ضرورة ضبط إعدادات الرسيفر بالضغط على زر menu من الريموت، ثم الدخول إلى قائمة إضافة التردد.

ويمكن للطلبة متابعة القناة من خلال ضبط التردد التالي: رأس الاستقبال باتجاه غزة – السرايا، يتم إدخال التردد: 10700، معدل الترميز: 20000، القطبية: v/h، وفي حال تم ضبط رأس الاستقبال باتجاه رفح – دوار النجمة، يتم إدخال التردد: 10800، معدل الترميز: 20000، القطبية v/h، وبعد الضغط على زر بحث ‏ستظهر القناة باسم Rawafed ومن ثم يتم حفظ الإعدادات.

تعزيز التعليم عن بعد

من جهته، قال وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور زياد ثابت لدى افتتاحه القناة والبث:" تنطلق قناة روافد التعليمية لتتعانق مع إذاعة صوت التربية والتعليم، وبوابة روافد التعليمية لتشكل مجموعة متكاملة تهدف لنشر المحتوى التعليمي الهادف والممتع من أجل تعزيز التعليم عن بُعد في ظل ظروف استثنائية تُعاني منها العملية التعليمية بسبب آثار وباء كوفيد 19، وانقطاع الطلبة عن الدوام المدرسي".

وتسعى القناة إلى تقديم الدروس التعليمية المصورة لجميع الصفوف، وفي جميع المباحث الدراسية من خلال نخبة من المعلمين والمشرفين المتميزين، كما وستقدم خطة برامجية متنوعة تهدف إلى تعزيز القيم الدينية والوطنية والسلوكيات الإيجابية لدى الطلبة من خلال برامج شيقة وممتعة، وستعزز القناة مواهب الطلبة ومهاراتهم كما تعزز لديهم الإبداع والابتكار.

وأوضح وكيل الوزارة الدكتور زياد ثابت، أنه تم اختيار يوم المعلم الفلسطيني موعداً لانطلاق بث قناة روافد التعليمية تقديراً للدور الكبير الذي يقوم به المعلم في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه العملية التعليمية، والتي كان آخرها تحديات وباء كوفيد 19.

وأشاد وكيل الوزارة بجميع من ساهم في إنجاح القناة من الطواقم التعليمية والفنية من المدارس والمديريات والوزارة.

وقبل عامين، أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي برنامج الوزارة الريادي والذي يتعلق ببث الدروس التعليمية المصورة الخاصة بالطلبة عبر موقع روافد التعليمي، الى جانب الإذاعة.

وتقدم روافد بيئة تعليم إلكترونية مرنة وسهلة الاستخدام تعمل على تحسين تعلم الطلبة وتواصلهم مع القائمين على العملية التعليمية، بالإضافة إلى نشر ثقافة التعليم الإلكتروني في المجتمع المحلي، وذلك باستخدام أدوات التعليم الإلكتروني وحوسبة المناهج الدراسية، والأدوات التكنولوجية الحديثة، وتدريب جميع الفئات المستفيدة من هذه البيئة على استخدامها فيما يحقق أهداف وزارة التربية والتعليم العالي بفلسطين، ويدعم عمليتي التعليم والتعلم النوعية.



