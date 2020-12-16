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أسعار صرف الدولار مقابل الشيقل

16 كانون أول / ديسمبر 2020 09:50

صرف العملات
صرف العملات

غزة – الرأي:

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي يوم الأربعاء، على النحو التالي:

الدولار الأمريكي مقابل: 3.25 شيقل.

الدينار الأردني مقابل: 4.58 شيقل.

اليورو الأوروبي مقابل: 3.95 شيقل.

الجنيه المصري مقابل: 0.21 شيكل

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