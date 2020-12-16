أسعار صرف الدولار مقابل الشيقل

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي يوم الأربعاء، على النحو التالي:
الدولار الأمريكي مقابل: 3.25 شيقل.
الدينار الأردني مقابل: 4.58 شيقل.
اليورو الأوروبي مقابل: 3.95 شيقل.
الجنيه المصري مقابل: 0.21 شيكل
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16 كانون أول / ديسمبر 2020 09:50
غزة – الرأي:
جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي يوم الأربعاء، على النحو التالي:
الدولار الأمريكي مقابل: 3.25 شيقل.
الدينار الأردني مقابل: 4.58 شيقل.
اليورو الأوروبي مقابل: 3.95 شيقل.
الجنيه المصري مقابل: 0.21 شيكل
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09:55النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2708)الاربعاء 16/12/2020