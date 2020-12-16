أسعار صرف الدولار مقابل الشيقل

غزة – الرأي:

جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي يوم الأربعاء، على النحو التالي:

الدولار الأمريكي مقابل: 3.25 شيقل.

الدينار الأردني مقابل: 4.58 شيقل.

اليورو الأوروبي مقابل: 3.95 شيقل.

الجنيه المصري مقابل: 0.21 شيكل