الصحة: 10 وفيات و935 إصابة جديدة بـ"كورونا" في غزة

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيلها 10 حالات وفاة و935 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وتعافي 797 حالة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة

وقالت الصحة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة لليوم الأربعاء، إنها إجراء 2088 فحص مخبري خلال الساعات الماضية نتج عنها عدد حالات الإصابات المعلنة.

وذكرت أن إجمالي تراكمي للمصابين 30146 إصابة، والحالات النشطة 8851 حالة، والمتعافين 21075 حالة، وإجمالي الوفيات 220 حالة وفاة.

فيما وصل عدد الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية في المستشفى 364 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 229 حالة.