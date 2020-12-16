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40 برلمانياً أوروبياً يوقعون رسالة تطالب بمنع دخول بضائع المستوطنات

16 كانون أول / ديسمبر 2020 10:18

40 برلمانياً أوروبياً يوقعون رسالة تطالب بمنع دخول بضائع المستوطنات
40 برلمانياً أوروبياً يوقعون رسالة تطالب بمنع دخول بضائع المستوطنات

الرأي- وكالات

وقع 40 عضو برلمان أوروبي، أمس الثلاثاء، على رسالة تطالب بمنع دخول منتجات المستوطنات إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.

ورفعت الرسالة التي وقع عليها 40 عضو برلمان أوروبي إلى مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التجارة، فالديس دومبروفيسكي.

وتطالب الرسالة بتطبيق القانون الأوروبي وقانون منظمة التجارة العالمية بمنع منتجات المستوطنات من دخول أسواق الاتحاد الأوروبي.

وتمثل الرسالة  جميع الكتل السياسية في البرلمان الأوروبي، كما يمثل الموقعون عليها 14 دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد.

وتأتي الرسالة في نطاق جهود الدبلوماسية الفلسطينية لمواجهة قرار إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، باعتبار منتجات المستوطنات منتجات اسرائيلية.

وكانت قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، أكدت على أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة هي غير شرعية وغير قانونية، وترقى لجريمة حرب.

 

 

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