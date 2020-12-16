تعليم شرق خان يونس تناقش خطة العمل مع مدراء المدارس

خان يونس- الرأي

عقد مدير التعليم أ.سعيد قديح اجتماعًا بمدراء المدارس، وذلك بحضور مدير الدائرة الإدارية أ.منار أبو خاطر، ومدير الدائرة الفنية أ.فاطمة الخالدي، ورئيس قسم الإدارات التربوية أ.خالد أبو دقة، ورئيس قسم الرقابة أ.إياد أبو عودة و ذلك في قاعة الاجتماعات بمدرسة طيبة الثانوية للبنات.

وتناول الاجتماع مناقشة موضوعات مختلفة تخص ظروف العمل في الفترة الحالية في ظل جائحة كورونا والمتعلقة بآلية التقييم للفصل الدراسي الأول 2020-2021، ووضع خطة عمل لتنفيذها و توزيعها على المدارس .

كذلك تناول الاجتماع مناقشة خطة دعم طلاب الثانوية العامة وأمور إدارية مختلفة التي تخص المدارس ووضع آليات معينة الهدف منها التواصل مع طلاب أولياء الأمور ووضعهم في صورة آخر التطورات التي تخص التعليم عن بعد لأبنائهم