تعليم خان يونس يبحث مع وفد من الوزارة آلية تجهيز "استديو تعليمي"

خان يونس- الرأي

استقبل أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم بخان يونس أمس الثلاثاء ، وفداً من وزارة التربية والتعليم العالي، ضم: م. محمد نصار مدير دائرة المشاريع، ومن التعليم الالكتروني عبدالله أبو علي ونهاد أبو غليون، وممثل المجلس النرويجي للاجئين بغزة م. محمد الخواجا من مؤسسة NRC، وحضر اللقاء: أ. محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية، وأ. نضال أبو الحصين رئيس قسم التخطيط التربوي، وأ. حنان الطبش رئيس قسم العلاقات العامة.

ورحب أ. الفرا بالوفد، وثمن جهود وزارة التربية والتعليم العالي المبذولة في استثمار وتوظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية، وإطلاق منصات التعلم الإلكتروني وتذليل العقبات لتصل الرسالة التعليمية لكل طالب خاصة في هذه الظروف التي تعذر فيها التعليم الوجاهي، كما وشكر الوزارة لاختيارها تعليم خان يونس لتكون مركز لاستديو تعليمي يتم من خلاله بث الدروس التعليمية.

ومن ناحيته أوضح م. نصار أن الزيارة تهدف إلى معاينة المكان من خلال الجهة الداعمة والشركات المنفذة للمشروع، للبدء في إنشاء الاستديو في مركز التدريب التابع للمديرية في أسرع وقت ممكن، وشكر م. نصار إدارة تعليم خان يونس على جهودها المبذولة في تسهيل مهمة الوفد.