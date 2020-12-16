الصحة تبحث تعزيز التطبيب عن بعد وعمل مراكز الرعاية الأولية

غزة- الرأي

أكد وكيل مساعد وزارة الصحة د. مدحت محيسن، أن وزارته تعمل على تعزيز الطواقم الطبية العاملة في مراكز الرعاية الأولية، نظراً لزيادة أعداد المصابين بالطواقم الطبية خلال العمل.

ونوه د. مدحت خلال اجتماع ترأسه مع مدراء صحة المناطق للرعاية الأولية، إلى أنه سيتم تعزيز برنامج التطبيب عن بعد لتفادي زيادة الإصابات من المرضى الوافدين لمراكز الرعاية والمستشفيات.

وأشار إلى ضرورة المتابعة الدورية والاجابة والدعم النفسي، مؤكداً بأنه يمكن زيادة أعداد فريق التطبيب عن بعد (tele medicine) ) في المناطق، موضحا بأنه تم عمل وتجهيز المخازن لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

بدوره، ذكر نائب مدير عام الرعاية الصحية الأولية لشؤون الصحة العامة د. مجدي ضهير بأن هناك ارتفاع متزايد بإصابات "كوفيد19"، وأنه يتم فحص نحو (3000) عينة يوميا، وهذا يعني أن كل (100) اصابة يقابلها (5000) مخالط، مضيفا أن هذا العدد المرتفع يسبب ضغط على مواد الفحص.

وتابع د. مجدي بأنه تم رفع كفاءة المستشفيات من حيث الاسّرة مع التغطية بالأكسجين، مشيراً أن المريض يحتاج إلى 200 لتر في الدقيقة.

وحذر د. مجدي بالزيادة المستمرة في ارتفاع الحالات والاستهلاك المتزايد للأكسجين، منوهاً بأنه يتم استهلاك ما يقارب 3500 لتر في المستشفى الأوروبي.