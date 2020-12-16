تعليم رفح يعقد لقاًء حول التعليم عن بعد وتقييم الطلبة

رفح- الرأي

عقد مدير التربية والتعليم أشرف عابدين لقاء مع مديري المدارس، بحضور مدير الدائرة الإدارية سمير الحوراني ومدير الدائرة الفنية إسماعيل حرب ورئيس قسم الإشراف التربوي محمود لافي حول تعليمات التعليم عن بعد وتقييم الطلبة.

وفي كلمته الافتتاحية أكد عابدين، على أهمية التعليم عن بعد وإنشاء الصفوف الافتراضية خاصة في ظل تعطيل الدوام المدرسي بسبب جائحة كورونا، ومن غير المعقول أن نترك الطلبة بدون تلقي العلم، وأشار لمديري المدارس أنه ستكون هناك متابعة من قبل المديرية ولن نسمح أن يكون أي معلم بدون إنشاء الصفوف الافتراضية ومتابعتها وقد يصل الأمر للمسائلة، وفي نفس السياق تقدم عابدين بجزيل الشكر لكل مديري المدارس والمعلمين على جهودهم الواضحة خلال فترة الطوارئ الحالية بمتابعة ملفي التعليم عن بعد وتنفيذ الإجراءات الصحية والوقائية.

وأوضح مدير التعليم أن على جميع المعلمين أن يعلموا أنهم في دوام رسمي، ويجب استقطاع الساعات اللازمة من وقتهم لإدارة الصفوف الافتراضية ومتابعة تقديم التعليم للطلبة فهذه أمانة دينية وأخلاقية ومهنية وحق للطالب لا يجب أن نحرمه منه، وأضاف أن أي معلم لا يمتلك الامكانيات لهذا فالمدرسة ومختبراتها وحواسيبها وامكانياتها متاحة أمامه.

ومن جانبه تحدث المدير الإداري عن عدة محاور كان أهمها تقييم المعلمين وأكد على ضرورة الموضوعية الكاملة عند عملية التقييم، كذلك ضرورة إقفال السلف المدرسية حسب الأصول، وأشار إلى ضرورة الاستعانة بأي معلم تحتاجه المدرسة من غير معلمي الثانوية العامة، كما نوه الحوراني إلى كيفية التعامل مع المعلمين والطلبة المصابين أو المخالطين، وشدد على ضرورة الالتزام بالتعليمات حفاظاً على حياة الجميع .

وبدروه أكد المدير الفني على ضرورة الاطلاع التفصيلي على نشرة تعليمات التعليم عن بعد وتقييم الطلبة وتوزيعها على المعلمين، فقليلٌ من الحبر خيرٌ من أقوى ذاكرة، وعقد لقاءات عبر برامج التواصل أو وجاهياً لمناقشتها إن لزم الأمر، وشدد على ضرورة التواصل مع ولي الأمر عبر مجموعات المدرسة وبالوسائل المختلفة لاطلاعه على آلية التقييم والمتابعة، وتلقي التغذية العكسية منه والاجابة على كافة استفساراته، كما دعى حرب إلى الاستفادة التامة من موقع روافد التعليمي وإذاعة التعليم لما تحتويه على دروس مصورة وبرامج يقدمها أفضل المعلمين والمعلمات .

وفي نفس السياق شدد لافي على ضرورة أن يكون جميع المعلمين يمتلكون القدرات والمهارات لإدارة الصفوف الافتراضية، وما زالت المديرية جاهزة لتدريب من لا يمتلك هذه القدرات عبر المشرفين والذين سيكونون متابعين أولاً بأول لجميع الصفوف الافتراضية في المدارس كافة .

