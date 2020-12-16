تعليم خان يونس يطلع أولياء الأمور على مستجدات التعليم

خان يونس- الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم بخان يونس امس الثلاثاء ، في مركز التدريب التربوي، اجتماعاً لممثلي أولياء أمور طلبة المدارس، بحضور: أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم، وأ. محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية، وعدد من رؤساء الأقسام، ومجلس أولياء الأمور المركزي برئاسة د. محمد العقاد.

وافتتح أ. الفرا اللقاء بكلمة رحب من خلالها بالحضور، وعرض كافة الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم والمديرية لتسيير العملية التعليمية في ظل جائحة كورونا.

وأوضح أ. الفرا أن هذا اللقاء يهدف إلى اطلاع أولياء الأمور على آخر المستجدات في الميدان، كذلك اطلاعهم على المبادرة التى أطلقتها المديرية والخاصة بتصوير بطاقات التعلم الذاتي لطلبة الصفوف من الأول حتى الرابع خاصةً الفئة التي لا تتمكن من الوصول إلى منصات التعلم عن بعد، موضحاً أن هذه البطاقات أعدها نخبة من المتخصصين وتشتمل على المهارات التي يحتاجها الطالب في هذه المرحلة التي تعتبر الأساس في السلم التعليمي.

مؤكداً أن المديرية تهتم بكافة المراحل التعليمية وجميع المستويات، قائلاً: إننا نتابع عن كثب أبنائنا في الثانوية العامة، لخصوصية هذه المرحلة، كما ونركز على طلبة المرحلة الأساسية من أول حتى الرابع لأهمية هذه الفئة، وحثهم على مساندة المديرية لإنجاح هذه المبادرة.

وفي كلمته ثمن أ. العسولي جهود أولياء الأمور، وتعاونهم المثمر مع المديرية والمدارس، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب تكاثف كافة الجهود لمساندة طلبة الصفوف من الأول إلى الرابع الأساسي نظراً لأهمية هذه المرحلة في تأسيس الطفل وتمكينه من المهارات الأساسية للقراءة والكتابة.

ومن ناحيته شكر د. العقاد إدارة التعليم بقيادة أ. الفرا لجهودها المبذولة في متابعة أبنائنا الطلبة وتوفير كل ما يلزم واستثمار مختلف منصات التعلم عن بعد لابقائهم على تواصل مستمر مع العملية التعليمية.

هذا وعبر أولياء الأمور عن شكرهم لإدارة مديرية التربية والتعليم وأبدوا استعدادهم للمساندة والإسهام في إنجاح المبادرة والوصول لجميع الطلبة.

وتم الرد على مداخلات الحضور

