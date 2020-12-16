الصحة تستعرض الخطة الاستراتيجية الخمسية مع المؤسسات الأهلية

غزة- الرأي

استعرضت وزارة الصحة، الخطة الاستراتيجية الخمسية للأعوام الخمسة القادمة (2021_2025)، وذلك خلال ورشة عمل مشتركة بحضور الوكيل المساعد لوزارة الصحة د. مدحت محيسن، والوكيل المساعد لوزارة الصحة م. أسامة قاسم، و مدير وحدة التنسيق مع المؤسسات الاهلية أ.وليد صباح، وذلك بالشراكة مع القطاع الصحي الأهلي والخاص.

وأكد د. محيسن خلال اللقاء أن أهم أهداف الخطة الاستراتيجية الجديدة هو تعزيز الشراكة مع مزودي الخدمات الصحية، والعمل على تجويدها لتخفيف العبء على المواطن، وموضحا أن

استعراض الخطة يأتي لتوحيد الجهود وتكامل الخدمات الصحية لتقديم خدمات صحية متكاملة داخل القطاع الصحي.

وبدورهم رحب ممثلي المؤسسات الاهلية والخاصة بالعمل المشترك مع وزارة الصحة في تقديم الخدمات الصحية وتعزيزها.