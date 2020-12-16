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الصحة تستعرض الخطة الاستراتيجية الخمسية مع المؤسسات الأهلية

16 كانون أول / ديسمبر 2020 01:29

الصحة تستعرض الخطة الاستراتيجية الخمسية مع المؤسسات الأهلية
الصحة تستعرض الخطة الاستراتيجية الخمسية مع المؤسسات الأهلية

غزة- الرأي

استعرضت وزارة الصحة،  الخطة الاستراتيجية الخمسية للأعوام الخمسة القادمة (2021_2025)، وذلك خلال ورشة عمل مشتركة بحضور الوكيل المساعد لوزارة الصحة د. مدحت محيسن، والوكيل المساعد لوزارة الصحة م. أسامة قاسم، و مدير وحدة التنسيق مع المؤسسات الاهلية أ.وليد صباح، وذلك بالشراكة مع القطاع الصحي الأهلي والخاص.
وأكد د. محيسن خلال اللقاء أن أهم أهداف الخطة الاستراتيجية الجديدة هو تعزيز الشراكة مع مزودي الخدمات الصحية، والعمل على تجويدها لتخفيف العبء على المواطن، وموضحا أن
استعراض الخطة يأتي لتوحيد الجهود وتكامل الخدمات الصحية لتقديم خدمات صحية متكاملة داخل القطاع الصحي.
وبدورهم رحب ممثلي المؤسسات الاهلية والخاصة بالعمل المشترك مع وزارة الصحة في تقديم الخدمات الصحية وتعزيزها.

الصحة تستعرض الخطة الاستراتيجية الخمسية مع المؤسسات الأهلية 131891878_397648958126058_6630228624577050394_n 131892097_2741686209479752_1474361163375898601_n
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