تعليم شمال غزة تناقش مع مدراء المدارس تقييم الطلبة

غزة- الرأي

ناقشت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، مع مدراء ومديرات مدارس المديرية، تعليمات التعليم عن بُعد وتقييم الطلبة عن الفصل الدراسي الاول من العام الدراسي 2020-2021، وذلك في ضوء تفشي فيروس "كورونا" وانقطاع الطلبة عن مقاعد الدراسة وجاهياً.

جاء ذاك خلال الاجتماع الذي عقدته المديرية لمدراء المدارس، بحضور مديري الدائرتين الفنية والإدارية، أ. موسى شهاب، وأ. جواد صالحة، ومشرف الفيزياء أ. محمد أبو ندى، ورئيسي قسمي الإدارات التربوية، والامتحانات، د. معين جاسر، وأ. إياد النونو.

ورحب أ. شهاب بالحضور كافة، مشيدا بجهودهم في متابعة العملية التعليمية بالرغم من الظروف الصعبة التي يمرون بها نتيجة تداعيات الجائحة على الواقع التعليمي.

كما استعرض أ. شهاب آليات التقييم التي أقرتها وزارة التربية والتعليم العالي للطلبة عن الفصل الدراسي الأول من العام الد راسي الحالي، حيث تم تقسيم عملية التقييم للمراحل الدراسية من الأول حتى الرابع الأساسي، ومن الخامس حتى الحادي عشر.

واستعرض أ. شهاب آليات التعليم عن بُعد، في كلا المرحلتين، وكذلك أسس ومعايير تقييم الطلبة، وفق معايير واضحة أقرتها الوزارة تقود في نهاية الأمر إلى تقييم عادل وموضوعي يساهم في تعزيز العملية التعليمية بالرغم من الظروف التي واكبتها في ظل انتشار "كورونا".

من ناحيته أوضح أ. صالحة أن عملية التقييم للمرحلة من الصف الخامس حتى الحادي عشر ستتم من خلال الاختبارات النصفية بنسبة 20%، والاختبارات النهائية بنسبة 30%، والتقويم المستمر والواقعي بنسبة 50%، (45% منها للتعيينات الفصلية، و5% منها للتقارير والأبحاث).

أما عملية التقييم للمرحلة من الأول حتى الرابع الأساسي، فستتم من خلال أوراق عمل في مختلف المباحث بواقع ثلاث أوراق عمل لكل من مبحثي اللغة العربية والرياضيات، وورقتي عمل لباقي المباحث، على ان تغطي أوراق العمل المحتوى الدراسي المطلوب وفقا لخطة توزيع المحتوى الدراسي.

هذا، وشهد الاجتماع العديد من النقاشات والاستفسارات التي ساهمت في إثراء الاجتماع وتحقيق غاياته.