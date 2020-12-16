الاحتلال يهدد بإتلاف المزروعات على حدود قطاع غزة

غزة- الرأي:

هددت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، المزارعين في المناطق الحدودية بمحافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بإزالة محاصيلهم خلال فترة زمنية قريبة.

ونشرت وكالة صفا، أن جرافات الاحتلال جرفت حقل يعود لعائلة كوارع كان قيد التجهيز للزراعة، حيث ترجل في وقت لاحق عدداً من الجنود ووضعوا لافتات تحذيرية للمزارعين.

وبينت أن اللافتات عبارة عن منشورات مثبتة بعصي خشبية كتب عليها باللغتين العربية والعبرية، "إلى المزارعين محاصيلكم الزراعية اخترقت المنطقة المسموحة للزراعة، إذا لم تنقل جميع المحاصيل بمهلة محددة سنعمل لإزالتها".

وتوغلت في وقت سابق صباح اليوم، 6 جرافات عسكرية إسرائيلية خارج السياج الأمني شرقي خان يونس؛ كما شرعت جرافات أخرى بأعمال تجريف لمحاصيل في بلدة عبسان قبل أشهر.