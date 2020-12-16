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الشرطة: لن نسمحَ بتكرار الازدحام قبل الحظر في غزة

16 كانون أول / ديسمبر 2020 07:32

من حظر التجوال في قطاع غزة
من حظر التجوال في قطاع غزة

غزة- الرأي:

أكدت الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أنها لن تسمح بتكرار مشهد الازدحام الذي حدث قبل بدء دخول حظر التجوال الشامل يومي الجمعة والسبت.

وقال المتحدث باسم الشرطة أيمن البطنيجي، إن الأجهزة الأمنية ستنتشر بكثافة في كافة المناطق، وسيتم التعميم على أصحاب المحلات والمولات الكبيرة بعدم التجمهر ولبس الكمامات.

وأشار إلى أن إجراءات مشددة ستتخذ بحق المخالفين لحظر التجوال يومي الجمعة والسبت، موضحاً أنه في حال تم القبض على مخالفين قد جرى القبض عليهم الأسبوع الماضي، فسيتم تحويلهم للقضاء، بإجراءات قانونية مختلفة عن المرة الأولى.

وأضاف "سيجري اعتقال كل من يخرج خلال ساعات الحظر ويخالف أوامر الشرطة، ليتم تحويلهم للنيابة"، منوهاً إلى أنه ستكون إجراءات الشرطة مشددة في المدن والمتابعة ستكون دقيقة جداً.

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