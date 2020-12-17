المسبار الصيني يعود إلى الأرض مع تحفة ثمينة

بعد أن أكملت رحلتها على القمر هبطت مركبة الفضاء الصينية "تشانغ إي-5" على الأرض في منطقة منغوليا الداخلية بشمال البلاد.

وحملت مركبة الفضاء الصينية بأول تحفة لها من القمر هي عينات من تربة الكوكب وقالت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" نقلا عن إدارة الفضاء الوطنية الصينية، إن "المركبة العائدة هبطت في سيزيوانج، أو دوربود، بمنغوليا الداخلية، في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس بالتوقيت المحلي".

وأطلقت الصين "تشانغ إي-5" يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني، وأنزلت مركبة على القمر في بداية ديسمبر/كانون الأول.

نجاح مهمة الصين سيجعلها ثالث دولة تجلب عينات من القمر، بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، اللذين أطلقا منذ 44 عاما آخر مهمة ناجحة لجلب عينات من القمر وكانت المهمة تستهدف جمع كيلوغرامين من العينات، لكن لم يكشف بعد النقاب عن الكمية التي تم جمعها.