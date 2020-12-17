وكالة الرأي الفلسطينية 5 أطعمة شتوية تدعم مناعتك وتشعرك بالدفء وكالة الرأي الفلسطينية تناول الأفوكادو يومياً يساعد فى تحسين صحة الأمعاء وكالة الرأي الفلسطينية 6 عوامل وراء الجوع المستمر وكالة الرأي الفلسطينية جبل جليدي ضخم يقترب من تدمير جزيرة بريطانية وكالة الرأي الفلسطينية استشهاد عامل من بيت لحم داخل مستوطنة بالقدس وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيقل وكالة الرأي الفلسطينية صدفة تقود لحل لغز الجزء المفقود من الهرم الأكبر المصري! وكالة الرأي الفلسطينية تدريب الكلاب على شم الفيروسات من خلال عينات تدريبية! وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من الضفة وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: استمرار تأثير المنخفض الجوي
أخبار » الأخبار الفلسطينية

استشهاد عامل من بيت لحم داخل مستوطنة بالقدس

17 كانون أول / ديسمبر 2020 08:42

الشهيد عبد الفتاح عبيات
الشهيد عبد الفتاح عبيات

القدس المحتلة - الرأي

استشهد عامل فلسطيني من بيت لحم، الليلة الماضية، بعد اعتداء مستوطنين عليه أثناء عمله بمستوطنة جيلو المقامة على أراضي مدينة بيت جالا جنوب القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأنه عثر على جثمان الشاب عبد الفتاح محمد عبيات (37عاما) من بلدة هندازة قضاء بيت لحم، مشنوقاً بحبل على رقبته وعلى جسده كدمات وآثار جروح.

واتهمت عائلة الشاب عبيات مجموعة من المستوطنين بالاعتداء عليه أثناء عمله في مستوطنة جيلو.

وشددت العائلة على أن عبد الفتاح ليس لديه أي مشاكل وأنه شهيد لقمة العيش.

يشار الى أن معظم سكان مستوطنة جيلو من المستوطنين الحريديم القادمين من كندا واستراليا وروسيا.

وأقيمت المستوطنة على مساحة واسعة من أراضي الضفة بهدف محاصرة القدس المحتلة من الجهة الجنوبية وقطع أي تواصل فلسطيني في المنطقة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية تفتتح مختبر التطوير التقني ونقل التكنولوجيا

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟