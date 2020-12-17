استشهاد عامل من بيت لحم داخل مستوطنة بالقدس

القدس المحتلة - الرأي

استشهد عامل فلسطيني من بيت لحم، الليلة الماضية، بعد اعتداء مستوطنين عليه أثناء عمله بمستوطنة جيلو المقامة على أراضي مدينة بيت جالا جنوب القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأنه عثر على جثمان الشاب عبد الفتاح محمد عبيات (37عاما) من بلدة هندازة قضاء بيت لحم، مشنوقاً بحبل على رقبته وعلى جسده كدمات وآثار جروح.

واتهمت عائلة الشاب عبيات مجموعة من المستوطنين بالاعتداء عليه أثناء عمله في مستوطنة جيلو.

وشددت العائلة على أن عبد الفتاح ليس لديه أي مشاكل وأنه شهيد لقمة العيش.

يشار الى أن معظم سكان مستوطنة جيلو من المستوطنين الحريديم القادمين من كندا واستراليا وروسيا.

وأقيمت المستوطنة على مساحة واسعة من أراضي الضفة بهدف محاصرة القدس المحتلة من الجهة الجنوبية وقطع أي تواصل فلسطيني في المنطقة.