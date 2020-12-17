المستشفى الأوروبي تصلح إحدى محطات الأكسجين بعد توقفها بشكل مفاجئ

غزة- الرأي

أكد م. بسام الحمادين مدير عام الهندسة والصيانة بوزارة الصحة، أن الطواقم الهندسية استطاعت إصلاح العطل المفاجئ الذي حدث يوم أمس واستمر لأكثر من ساعة ونصف في احدى محطات الأكسجين في مستشفى غزة الأوروبي.

وقال م. الحمادين أن الطواقم الهندسية سارعت بتزويد المستشفى بأسطوانات أكسجين نقي إضافية لتلبية احتياجات مرضى "كـوفيد19" الذين يحتاجون 4000 لتر في الدقيقة الواحدة.

وأوضح م. الحمادين أن هذا العطل المفاجئ يشكل تهديد وخطر حقيقي للمصابين ب"كورونا" إذا ما استمر لساعات طويلة، خاصة وأنهم بحاجة ماسة للأكسجين النقي.

وأشار م. الحمادين أن محطات الأكسجين الـ 5 الموجودة في مستشفيات قطاع غزة، تعمل بكامل طاقتها ودون توقف على مدار 24 ساعة يومياً، وهي معرضة للأعطال في أي لحظة.

وأشاد م. الحمادين بالطواقم الهندسية التي تتابع تزويد جميع الأقسام المختلفة بالأكسجين اللازم لمرضى "كوفيد 19"، وتعمل على استبدل وتفقد اسطوانات الأكسجين، وقياس درجة نقاءه ليصل للمرضى بشكل آمن.