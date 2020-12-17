وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تجدد دعوتها للمزارعين والصياديين للالتزام بالحجر (الجمعة والسبت) وكالة الرأي الفلسطينية أبو الريش: الأسبوعان المقبلان الأشد خطورة في مواجهة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية زراعة رفح تنظم جولات ميدانية على مزارعي الخضار في المحافظة وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تضبط عدداً من أصناف البذور المخالفة للمواصفات الفنية وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تؤكد على ضرورة الإلتزام بحظر التجوال والإغلاق الشامل وكالة الرأي الفلسطينية المستشفى الأوروبي تصلح إحدى محطات الأكسجين بعد توقفها بشكل مفاجئ وكالة الرأي الفلسطينية "المجلس الأعلى للرياضة" يرعى اتفاقية دعم "جوال" لدوري كرة اليد والطاولة وكالة الرأي الفلسطينية بيطرة خانيونس تشرف على مزرعة نموذجية لتربية الأرانب وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تعلن تشكيل المجلس الاستشاري الشبابي التأسيسي وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2709)الخميس17/12/2020
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

المستشفى الأوروبي تصلح إحدى محطات الأكسجين بعد توقفها بشكل مفاجئ

17 كانون أول / ديسمبر 2020 10:41

المستشفى الأوروبي تصلح إحدى محطات الأكسجين بعد توقفها بشكل مفاجئ
المستشفى الأوروبي تصلح إحدى محطات الأكسجين بعد توقفها بشكل مفاجئ

غزة- الرأي

أكد م. بسام الحمادين مدير عام الهندسة والصيانة بوزارة الصحة، أن الطواقم الهندسية استطاعت إصلاح العطل المفاجئ الذي حدث يوم أمس واستمر لأكثر من ساعة ونصف في احدى محطات الأكسجين في مستشفى غزة الأوروبي. 
وقال م. الحمادين أن الطواقم الهندسية سارعت بتزويد المستشفى بأسطوانات أكسجين نقي إضافية لتلبية احتياجات مرضى "كـوفيد19" الذين يحتاجون 4000 لتر في الدقيقة الواحدة.
وأوضح م. الحمادين أن هذا العطل المفاجئ يشكل تهديد وخطر حقيقي للمصابين ب"كورونا" إذا ما استمر لساعات طويلة، خاصة وأنهم بحاجة ماسة للأكسجين النقي.
وأشار م. الحمادين أن محطات الأكسجين الـ 5 الموجودة في مستشفيات قطاع غزة، تعمل بكامل طاقتها ودون توقف على مدار 24 ساعة يومياً، وهي معرضة للأعطال في أي لحظة.
وأشاد م. الحمادين بالطواقم الهندسية التي تتابع تزويد جميع الأقسام المختلفة بالأكسجين اللازم لمرضى "كوفيد 19"، وتعمل على استبدل وتفقد اسطوانات الأكسجين، وقياس درجة نقاءه ليصل للمرضى بشكل آمن.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية تفتتح مختبر التطوير التقني ونقل التكنولوجيا

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟