وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تجدد دعوتها للمزارعين والصياديين للالتزام بالحجر (الجمعة والسبت) وكالة الرأي الفلسطينية أبو الريش: الأسبوعان المقبلان الأشد خطورة في مواجهة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية زراعة رفح تنظم جولات ميدانية على مزارعي الخضار في المحافظة وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تضبط عدداً من أصناف البذور المخالفة للمواصفات الفنية وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تؤكد على ضرورة الإلتزام بحظر التجوال والإغلاق الشامل وكالة الرأي الفلسطينية المستشفى الأوروبي تصلح إحدى محطات الأكسجين بعد توقفها بشكل مفاجئ وكالة الرأي الفلسطينية "المجلس الأعلى للرياضة" يرعى اتفاقية دعم "جوال" لدوري كرة اليد والطاولة وكالة الرأي الفلسطينية بيطرة خانيونس تشرف على مزرعة نموذجية لتربية الأرانب وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تعلن تشكيل المجلس الاستشاري الشبابي التأسيسي وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2709)الخميس17/12/2020
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

من مساء اليوم وحتى صباح الأحد

الداخلية تؤكد على ضرورة الإلتزام بحظر التجوال والإغلاق الشامل

17 كانون أول / ديسمبر 2020 10:44

غزة- الرأي

جددت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، تأكيدها على المواطنين بضرورة الالتزام التام بحظر التجوال والإغلاق الكامل الذي يبدأ من الساعة 6:30 مساء اليوم الخميس، ويستمر حتى الساعة 7:00 صباح يوم الأحد؛ حفاظاً على السلامة العامة في ظل انتشار فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الوزارة إياد البزم في تصريح صحفي وصل "الرأي" نسخة منه اليوم الخميس، إن الأجهزة الشرطية والأمنية أجرت الاستعدادات الميدانية اللازمة.

وذكر البزم أن القطاعات المسموح لها بالحركة خلال حظر التجوال هي: الأجهزة الأمنية والشرطية، ووزارة الصحة، والبلديات، وشركة الكهرباء، وعمال النظافة، والصيدليات.

وأشار إلى أن كل من يخالف قرار حظر التجوال سيتعرض للمساءلة القانونية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية تفتتح مختبر التطوير التقني ونقل التكنولوجيا

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟