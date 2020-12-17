أبو الريش: الأسبوعان المقبلان الأشد خطورة في مواجهة كورونا

غزة- الرأي

قال وكيل وزارة الصحة في غزة يوسف أبو الريش، إن الأسبوعين المقبلين هي الفترة الأشد خطورة في مواجهة وباء كورونا، مؤكدًا أن ذلك يتطلب تكثيف الجهد والاستعداد لتجاوز هذه الفترة الحساسة .

وذكر أبو الريش، خلال اجتماع مجلس الوزارة الأسبوعي، أن المتابعات الميدانية لمرافق الوزارة تدلل على أننا أمام مشهد كبير من العمل الاستثنائي في مواجهة الجائحة .

وأوضح أنه لم يتم تسجيل أي خطأ في نتائج الفحوصات المخبرية، وهذا مؤشر على كفاءة العمل والاجراءات المتبعة، مبينا أن مؤشرات الوزارة جيدة وتعكس حجم الجهد المبذول لمواجهة جائحة كوفيد ١٩ .

وأشار أبو الريش إلى أنه تم استيعاب كافة الحالات المحولة رغم الزيادة في الاصابات وارتفاع نسبة الاشغال في أسرة الرعاية المخصصة لكوفيد ١٩ .

ولفت إلى عدم توقف أي خدمة أساسية في وزارة الصحة، وأن كافة المستشفيات تعمل وتقدم خدماتها على مدار الساعة .

وبين أبو الريش، أن وزارته تعمل على تعزيز جودة الخدمات الصحية من خلال الاستمرار في تنفيذ برامج التدريب لمختلف مستويات العمل .

وجدد تأكيده على الدور المجتمعي في تخطي هذه المرحلة والالتزام بالاجراءات الوقائية الصحية، مقدما شكره وتقديره إلى كافة الطواقم الصحية بمختلف المواقع والمسميات على جهدهم المقدر في تعزيز الخدمات الصحية .