الزراعة تجدد دعوتها للمزارعين والصياديين للالتزام بالحجر (الجمعة والسبت)

غزة- الرأي

جددت وزارة الزراعة دعوتها للمزارعين والمربين وكذلك الصيادين إلى الالتزام بالحجر الاسبوعي يومي الجمعة والسبت.

ودعت المزارعين ومربي الانتاج الحيواني إلى العمل بالتعليمات السابقة، حيث على مزارعي الانتاج النباتي و أصحاب المشاتل ري مزروعاتهم أو رشها و جمع المحصول وتسويقه قبل فترة الاغلاق أو تأخيره لما بعد أيام الاغلاق.

وكذلك على مربين الإنتاج الحيواني متابعة مزارعهم بعناية قبل الإغلاق من خلال توفير كميات الأعلاف اللازمة وتعبئة خزانات المياه والتأكد من سلامة شبكاتها، أو البحث في ايجاد بدائل للرعاية مثل المبيت في المزرعة خلال فترة الاغلاق.

اما بالنسبة للصيادين فأنه سيتم إغلاق البحر بشكل تام أمام الصيادين المدة السابقة المحددة من قبل وزارة الداخلية.

وأكدت وزارة الزراعة، أن أي تحديث على الحالة فيما سبق، سيتم الاعلان عنها في حينه.

