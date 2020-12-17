نقابات العمال: حصّلنا حقوق نهاية الخدمة لـ 206 عمال بقيمة نصف مليون شيكل

غزة- الرأي

حصلت اللجان القانونية في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة، حقوق مكافأة نهاية الخدمة إلى 206 عمال، بقيمة مالية إجمالية بلغت 495 ألفًا و441 شيكلاً.

في محافظة غزة أتمت اللجان القانونية 101 مخالصة عمالية، بقيمة مالية بلغت 153 ألفا و838 شيكلا، فيما أنهت لجان نقابات العمال بمحافظة الوسطى 90 مخالصة عمالية بقيمة 257 ألفا و903 شيكل، بينما أتمت اللجان بمحافظة خان يونس، 13 مخالصة بقيمة 47 ألفا و200 شيقل، وأنهت اللجان بمحافظة رفح مخالصتين بقيمة 36 ألفا و500 شيكل.

وقال نقيب العمال سامي العمصي خلال تقرير استعراض انجازات اللجان القانونية للاتحاد العام، إن" تحصيل الحقوق القانونية إلى مئتي عامل، جاء وسط ظروف صعبة يمر بها قطاع غزة بشكل عام نتيجة الحصار وأزمة جائحة كورونا، مما عقد الأمور وزاد من الأعباء الملقاة على اللجان القانونية التابعة للنقابات في ظل معاناة الشركات والمصانع من ضائقة مالية أثرت على مدخولهم ".

وأوضح أن الاتحاد العام يتم المخالصات بحسب قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م، الذي يكفل حق العمال في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة بحسب فترة عملهم في المنشأة.

وبين أن النقابات تلجأ إلى "الحل الودي" بين طرفي الانتاج (العامل وصاحب العمل) بما يحقق "الرضا المتبادل بين الطرفين"، ويضمن استمرار العمال في أعمالهم، داعيًا إلى ضرورة تخصيص محاكم عمالية متخصصة في مكافأة نهاية الخدمة، لتسريع تحصيل الأموال والحقوق من الشركات "المتعنتة" في إعطاء الحقوق.

وأثنى العمصي على الشركات المتعاونة في إعطاء حقوق عمالها، وهي شركة "اسليم" للنظافة والتي أتمت مخالصة 30 عاملا بمحافظة الوسطى، وشركة العصرية للبلاستيك، وشركة المشهراوي للغاز، وشركة المشهراوي "الكترك".

وشكر نقيب العمال الشركات المتعاون بمحافظة خان يونس، وهي صالة "روتانا"، ومعرض "النورس" للمفروشات، ومصنع "أبو الكاس" لمواد التنظيف، ومصنع اسكيمو "العريس"، ومزرعة "فوزي" أبو طه، مثنيا كذلك، على شركات "الشيخ" والشمعة المضيئة للنظافة والتي أتمت عشرات المخالصات العمالية، وشركة "البهتيمي" لتيسير الزواج، ومصنع "نوفل" للخياطة.

وأكد العمصي أن نقابات العمال لن تدخر جهدًا في الدفاع عن حقوق العمال، والمطالبة بحقوقهم في كل المجالات والميدانية، وانتزاع حقوق مكافأة نهاية الخدمة.