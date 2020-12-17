إدارة المستشفيات تتفقد ملف كورونا بمستشفى شهداء الأقصى

غزة- الرأي

تفقد وفد من الادارة العامة للمستشفيات يترأسه د.عبد السلام صباح، سير العمل في مستشفى شهداء الأقصى، وكيفية إدارتها لملف كورونا والية التعامل مع الحالات المصابة من لحظة وصولها للمستشفى وكيفية علاجها .

وثمن بدوره د.صباح الجهود الكبيرة التي تقوم بها إدارة المستشفى بإدارة هذا الملف شاكرا كل الطواقم على ما يبذلوه من جهد كبير ،لافتا إلى آلية العمل ضمن السياسات المعمول بها بالوزارة لإدارة هذا الملف.

وأفاد د.كمال خطاب مدير المستشفى إلى انه بشكل دائم تعقد اجتماعات لدراسة الحالة الوبائية داخل المستشفى والوقوف عند الإمكانيات المتاحة وألية توظيفها بشكل صحيح لخدمه مرضانا والخروج من هذه الأزمة متمنيا السلامة لجميع طواقم العاملة في المستشفى ولجميع المواطنين الكرام .