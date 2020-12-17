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لدى زيارته للمديرية العامة للتدريب..

بحر: وزارة الداخلية درعاً حامياً للوطن والمواطن

17 كانون أول / ديسمبر 2020 12:28

بحر: وزارة الداخلية درعاً حامياً للوطن والمواطن
بحر: وزارة الداخلية درعاً حامياً للوطن والمواطن

غزة- الرأي

قال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة الدكتور أحمد بحر: "إن وزارة الداخلية والأمن الوطني تعتبر الحامي الأول للوطن والمواطن والمديرية العامة للتدريب فيها تزود المتدربين بالعقيدة الأمنية الوطنية الصحيحة".

جاءت تصريحات بحر؛ لدى زيارته المديرية العامة للتدريب بوزارة الداخلية والأمن الوطني صباح اليوم الخميس؛ حيث كان في استقباله وكيل وزارة الداخلية اللواء توفيق أبو نعيم؛ والمدير العام للمديرية العامة للتدريب العميد محمد خلف؛ ولفيف من كبار الضباط والمدربين بالمديرية.

وتفقد بحر؛ مرافق المديرية والدورات التدريبية المُقامة فيها وتجول على المتدربين وأطلع على جدول التدريب والمهارات التي يتم تزويد المتدربين بها؛ وألقى كلمة أمام جموع المتدربين أشاد فيها بوزارة الداخلية والأمن الوطني ودورها الفاعل في بناء قدرات المتدربين وصقل مهاراتهم، شاكراً للمديرية جهودها في تزويد الأجهزة الأمنية بالكوادر والكفاءات الوطنية التي تساهم في خدمة الانسان الفلسطيني وحماية المشروع الوطني؛ مشيداً بالإرادة القوية التي يتمتع بها عموم شعبنا وخاصة قيادات وزارة الداخلية.

بدوره رحب وكيل وزارة الداخلية اللواء أبو نعيم؛ في كلمة له برئاسة المجلس التشريعي وشدد على استمرار وزراته في تقديم الخدمة للمواطنين والسهر على حمايتهم وتوفير الأمن الشخصي والجمعي للمجتمع؛ معرباً عن ثقته بالمديرية وقيادتها ومدربيها وقدرتهم على صقل مهارات المتدربين.

في حين قدم العميد خلف؛ شرحاً وافياً عن مديريته وخطتها الهادفة لخلق جيل من العناصر والضباط والكفاءات للعمل بالأجهزة الأمنية والشرطية المختلفة؛ معرجاً على البرامج التدريبية وطبيعة الدورات التي تقدمها المديرية وأجندة التدريب السنوية لها؛ موضحاً أن المديرية كان لها دوراً ايجابياً بارزاً في تنظيم سلوك العاملين بالداخلية وقد انعكست جهودها على وحدة الفهم لدى المنتسبين للوزارة مما كان له أثراً طيباً على المواطنين.   

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