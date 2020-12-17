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مستوطنون يقتحمون الأقصى واعتقال فتاة قرب مصلى الرحمة

17 كانون أول / ديسمبر 2020 01:02

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة - الرأي

اقتحم مستوطنون، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي اعتقلت سيدة خلال تواجدها قرب مصلى باب الرحمة في الجهة الشرقية من المسجد.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، إن 95 مستوطنا متطرفا، و12 طالبا يهوديا، اقتحموا باحات المسجد من جهة باب المغاربة، خلال فترة الاقتحامات الصباحية، ونفذوا جولات استفزازية في المكان.

وأفاد شهود عيان، بأن عناصر من شرطة الاحتلال اعتقلوا الناشطة المصورة رائدة سعيد الخليلي أثناء تواجدها قرب مصلى باب الرحمة، واقتادوها إلى جهة غير معلومة.

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