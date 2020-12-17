وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تنعى الطبيب مجدي عياد والذي توفي جراء إصابته بكورونا وكالة الرأي الفلسطينية أبو سلمية: الأسابيع المقبلة ذروة تفشي فيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية الصحة برام الله: 30 وفاة بـ"كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية "الهلال الأحمر": مريضات سرطان الثدي بغزة يعانين أزمات مُركبة وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تنظم 120 جولة تفتيشية على الأسواق والمصانع وكالة الرأي الفلسطينية العمل النسائي بالأوقاف يجيز السند لثماني قارئات وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تصلح عطلاً فنياً في مضخة للصرف الصحي وكالة الرأي الفلسطينية القضاء العسكري تبحث التعاون مع نقابة المحامين وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون الأقصى واعتقال فتاة قرب مصلى الرحمة وكالة الرأي الفلسطينية "الأعلى للقضاء" تناقش تقييم الدورات مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

الصحة: تزايد أعداد الإصابات يُشكل خطرًا على المجتمع

17 كانون أول / ديسمبر 2020 06:48

فحص كورونا
فحص كورونا

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، أن التزايد في أعداد الإصابات يُشكل خطرًا على المجتمع ويحتاج إلى تظافر الجهود من أجل تسطيح منحنى التفشي.

وذكرت الصحة في بيان لها وصل "وكالة الرأي"، أن لجانها المختصة تُشير إلى أن الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد ذروة انتشار الوباء وهي المرحلة الأكثر خطورة.

وأكدت أن الحالات الخطيرة والحرجة فاقت القدرة الاستيعابية في مستشفى غزة الأوروبي وبدأ استيعاب الحالات في الأماكن المخصصة بباقي المستشفيات، موضحةً أن جهوداً استنائية تبذلها الكوادر الصحية في مواجهة الجائحة نجحت حتى اللحظة في ابقاء المنظونة الصحية تعمل دون انهيار.

وجددت الصحة تأكيدها على الدور المجتمعي في تعزيز الالتزام بالإجراءات الوقائية من أجل تخطي هذه المرحلة الخطيرة والخروج منها بأقل الخسائر، والاهتمام التام باجراءات الوقاية والمحافظة على كبار السن وذوي الأمراض المزمنة وضعيفي المناعة والاطفال.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية تفتتح مختبر التطوير التقني ونقل التكنولوجيا

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟