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الداخلية تستبقي على إجراءاتها الحالية للحد كورونا

18 كانون أول / ديسمبر 2020 04:35

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غزة – الرأي:

قررت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، الإبقاء على كافة الإجراءات الوقائية المتخذة مؤخراً في مواجهة فيروس كورونا.

وأكدت الوزارة، أنه تقرر استمرار إغلاق الجامعات والمدارس والمساجد، ورياض الأطفال، إلى جانب استمرار منع التجمعات بكافة أشكالها، ومنها الأفراح وبيوت العزاء.

ونوهت إلى أنه تقرر استمرار الإغلاق التام يومي الجمعة والسبت، والإغلاق الليلي عند الساعة 6:30 مساء، وإغلاق المنشآت كافة يومياً عند الساعة 6:00 مساء يومياً.

وأشارت الوزارة إلى أن كل ذلك من إجراءات يبقى سارياً إلى حين اتخاذ إجراءات أخرى وفق التقييم المستمر للحالة الوبائية.

ودعت المواطنين للتقيد التام بإجراء الوقاية الشخصية والعامة، وعدم التهاون في ظل ازدياد الخطورة في المرحلة الحالية.

وجدد تأكيدها أن أجهزتها ستواصل اتخاذ إجراءاتها القانونية بحق المخالفين؛ حفاظاً على السلامة العامة.

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