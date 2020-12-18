العين من أهم أعضاء جسم الإنسان وأكثرها تعقيداً، حيث تحتوي على أجزاء عديدة، وأى خلل في هذه الأجزاء يؤدي لمشكلة في الرؤية والإبصار، في هذا التقرير نقدم نظرة خاطفة على مجموعة من الحقائق الشيقة حول العين من طبيب العيون بمستشفى كليفيلاند كلينيك ريتشارد جانز، وفقا لموقع "كليفيلاند كلينيك".

10 حقائق مدهشة لا تعرفها عن العين

1- تتحرك العضلات الستة في كل عين أسرع من أي عضلات أخرى في جسمك.

2- العين تنمو وتكبر في أول عامين من حياتك ويصلون إلى الحجم الكامل بحلول مرحلة البلوغ.

3-سبعة ملايين خلية مخروطية في شبكية عينك تجعلك ترى النور وترى العالم بالألوان الحية وتساعدك الخلايا العصوية البالغ عددها 100 مليون على الرؤية في الظلام.

4- الرجال أكثر عرضة للإصابة بعمى الألوان من النساء يحدث هذا عندما يكون أحد الأنواع الثلاثة من الخلايا المخروطية التي تكتشف اللون مفقودًا.

5- تكتشف الخلايا المخروطية اللون الأحمر أو الأخضر أو ​​الأزرق، يجمعها دماغك ليُظهر لك قوس قزح من الألوان.

6- يعاني الأطفال حديثو الولادة من ضبابية في الرؤية في الأشهر الأربعة الأولى والتي تتطور بمرور الوقت ، لكنهم يحبون التركيز على وجهك (خاصة عينيك) أثناء حملهم يستغرق الطفل حوالي أربعة أشهر ليرى الألوان والأشياء البعيدة بشكل كامل.

7-يزيد التدخين والتدخين السلبي من خطر الإصابة بفقدان البصر المرتبط بالعمر ويميل إعتام عدسة العين إلى التطور لاحقًا عند غير المدخنين.

8- تندر الدموع في بداية الحياة ونهايتها لا يستطيع الأطفال حديثي الولادة إنتاج الدموع لمدة ستة أسابيع تقريبًا. كلما تقدمت في العمر، قل إنتاج الدموع.

9-عندما تركز العدسات في عينيك صورة على شبكية العين، فإنها مقلوبة رأسًا على عقب وتتراجع يقوم دماغك بإعادة توجيه الصورة وتحجيمها بشكل صحيح.

10- وجود عينين يساعد في إدراك العمق يحسب دماغك المسافات بمقارنة الصور المميزة من كل عين وتلتقط عيناك الضوء مثل الكاميرا ثم ترسل البيانات مرة أخرى إلى عقلك، حيث "تتطور" الصور