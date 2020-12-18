بائع يسير برفقة فأرين في أحد الأسواق والسر غريب!

تداول رواد مواقع وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل صيني يمشي في الشارع برفقة فأرين وكأنهما حيوانات أليفة، وظهر الرجل كان يجرهما بخيوط طويلة متصلة بفميهما في سوق مزدحم في مقاطعة قوانجدونج جنوب الصين.

وفي التفاصيل التي ذكرتها الديلي ميل البريطانية أن الرجل كان بائعا ويستخدم الحيوانات للترويج لمصائد الفئران الخاصة به بعد أن ظهرت مشاهد مماثلة فى الصين من قبل.

وظهر الرجل وهو يحمل خيطين متصلان بالفأرين مثل الكلاب وبدا فميهما مربوطان بخطافات فضية صغيرة بينما كانت مرتبطة بالأسلاك.

ولاقى مقطع فيديو انتشار واسعا على قناة دوين الصينية التي تشبه تيك توك، دون أن يوضح ما كان يفعله الرجل ويعتقد أنها عبارة عن نوعا من مصائد الفئران وأن الرجل الذي يظهر في الفيديو كان بائعًا في السوق كان يستخدم الفئران للترويج لمنتجاته.

أكدت التعليقات التي جاءت على الفيديو أن هذه ليست أول مرة لنفس الواقعة حيث ظهرت مشاهد مماثلة فى مناطق أخرى حيث صور أحد المدونين رجلاً يمشي فأرين في شوارع ووتشو جنوب الصين في سبتمبر.

يشار إلى أن التاجر يعرض الخطافات الفضية للعملاء المحتملين بينما يشرح كيفية استخدامها للقبض على الفئران.

طريقة استخدام مصائد الفئران

شراء علي الأقل أربعة مصائد للفئران وتوزيعها بصورة عشوائية في جميع أنحاء المنزل، وذلك لزيادة فرص دخول الفئران إلي المصائد .

إحضار بعض من زبدة الفول السوداني، وبعض من الملابس القديمة وتقطيعها أجزاء صغيرة مع وضع كمية من الفول السوداني علي القطع الصغيرة ومن ثمه ربط المصيدة بقطعة القماش من علي زناد المصيدة .

وضع المصيدة في علبة أو شئ مشابه لذلك، ووضعها في مداخل المنزل وتحديدا نبدأ من الجراج ثم المطبخ والحمام، قم بالبحث في منزلك لكي تتعرف علي المناطق التي توجد فيها مشاكل .