زراعة قلب في الغابة: قصة أغرب موقف لتخليد الحب بين زوجين

مجموعة من الأشجار الغريبة على شكل قلب، رصدها البعض في غابة صغيرة في استراليا، الأمر الذي انتشر سريعاً عبر منصات السوشيال ميديا.

وفي التفاصيل، اكتشفت مجموعة من الأشجار المزروعة على شكل قلب وسط غابة صغيرة من قبل طاقم طائرة إنقاذ هليكوبتر أسترالية أثناء تحليقها فوق منطقة غابات بالقرب من شلالات كايبارا في نيوزيلندا.

وتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي الشهر الماضي صور الاكتشاف غير التقليدي، الذي أطلق عليه اسم قلب الغابة، بعد نشر صورة له على فيس بوك التقطها رئيس طاقم الهليكوبتر مارك تيني كانيل.

كانت هذه هي المرة الأولى التي يكتشف فيها فريق Westpac Rescue القلب المزروع، لكن عددًا من التعليقات على المنشور الأصلي على فيس بوك، أكدت أن القلب كان من عمل واين بارنز، كبادرة رومانسية من الرجل لزوجته روزي.

الأشجار

ووفقاً لعدد من التقارير الصحافية، يتكون القلب من أشجار نفضية تتحول إلى اللون البنى المائل للأحمر، في الخريف، مما يخلق مشهدًا مذهلاً على الخلفية الخضراء والصفراء.

ووفقا لآخر الإحصاءات فإن كوكبنا يعد موطنا لنحو 3.04 تريليون شجرة أي بمعدل 422 شجرة لكل شخص، إلا أن البحوث تشير إلى قيام البشر بإزالة الأشجار بمعدل 15 مليار شجرة سنويا.

وبعيدا عن الأرقام يضم كوكبنا عددا كبيرا من الأشجار النادرة والجميلة والغريبة، منها الجكراندة الميموزية الأوراق Blue Jacaranda هي نوع من النباتات يتبع جنس الجكراندة من الفصيلة البنيونية، وتعيش الجكراندة الميموزية الأوراق في كل أنحاء العالم تقريبا، ما عدا المناطق المتجمدة.

شجرة المدفع Cannonball Tree تنمو فى قارة أمريكا الجنوبية فى منطقة البحر الكاريبى وتوجد بكثرة بالقرب من المعابد الهندوسية، وفى سريلانكا بالقرب من المعابد البوذية، فهى مقدسة عند البوذيين.

أشجار الصنوبر الأصفر الغربية Western Yellow Pine تنمو في الجبال الصخرية وتمتد من المكسيك إلى كندا عبر الولايات المتحدة الأمريكية.