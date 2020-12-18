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الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة وفرصة لسقوط امطار

18 كانون أول / ديسمبر 2020 08:50

غزة - الرأي

يكون الجو اليوم الجمعة، غائماً جزئياً وبارداً نسبياً  خصوصا فوق المناطق الجبلية ومعتدلا في بقية المناطق وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق في ساعات الصباح الباكر، وتميل الأجواء الى الاستقرار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية  الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

السبت 2020/12/19: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وبارداً نسبياً فوق المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية  الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الأحد 2020/12/20: يكون الجو صافيا بوجه عام  وبارداً نسبياً فوق المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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