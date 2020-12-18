غزة-الرأي

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2710) الجمعة 18/12/2020

أخبار فلسطينية﻿

فلسطين تنتصر من جديد.. الجمعية العامة تصوت بأغلبية ساحقة على حق الشعب الفلسطيني…

فتي فلسطين يدين محاولات إدخال "الشمعدان الاسرائيلي" إلى المسجد الأقصى

السفير الفلسطيني يثمن سياسة قطر الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة

خطة أممية بـ 417 مليون دولار لدعم الفلسطينيين

الحكومة توقع 3 اتفاقيات دعم مع الاتحاد الأوروبي والنرويج بقرابة 20 مليون دولار

وفاة جديدة بكورونا في صفوف الجاليات الفلسطينية.. والإجمالي 331

صحة غزة: الأسابيع المقبلة ستشهد ذروة انتشار الوباء

أشتية: السلطة الفلسطينية تواجه عجزا بقيمة 730 مليون دولار

أخبار إسرائيلية

“الكنيست” صادق على القراءة التمهيدية: إسرائيل تبدأ خطوات رسمية لـ “شرعنة المستوطنات”

منظمة إسرائيلية تحذر من إعطاء لقاحات روسية ضد كورونا للفلسطينيين

الإصابات اليومية بكورونا في إسرائيل تصل لأعلى مستوى في شهرين

استطلاعات رأي إسرائيلية: نتنياهو لا يمكنه تشكيل حكومة



محكمة أوروبية تدعم بلجيكا بحظرها ذبح المواشي وفق الشريعة اليهودية اخبار دولية

الجامعة العربية تدعو إلى دعم المؤسسات الاجتماعية الفلسطينية لمواجهة تداعيات كورونا

أخبار عربية

الأردن يدين تبني الكنيست لقانون يشرعن البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية

سلطان عمان يتسلم رسالة خطية من الـرئيس الفلسطيني

مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب يوافق على تقديم دعم مالي لفلسطين لمواجهة آثار كورونا

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

دعوات في الضفة وغزة للتقيد بإجراءات الوقاية والسلامة : إصابات الفيروس تقفز من جديد: 30 وفاة ونحو 2150 إصابة … والتحذيرات تتعالى من خطر أكبر

17.6 مليون يورو منح أوروبية لتمويل مشاريع في فلسطين

العثور على عامل فلسطيني مشنوقا داخل مستوطنة وعائلته تتهم المستوطنين وقوات الاحتلال تنفذ…

تحذير من محاولات تكريس “ثقافة التطبيع” وإنكار الحقوق الفلسطينية

الرجوب يرفض التهرب بحسن أو بسوء نية من استحقاق المصالحة

الشرق الأوسط

أكثر من 2800 إصابة جديدة في إسرائيل وقطاع غزة يتجاوز حاجز الألف للمرة الأولى

رئيس الوزراء الفلسطيني يعلن إغلاقاً شاملاً لأسبوعين في الضفة

الاهرام المصرية

فلسطين: إغلاق المدارس والجامعات اعتبارا من الأحد المقبل لمواجهة تفشي "«كورونا»

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 8 فلسطينيين من الضفة الغربية

الشروق المصرية

سلطان عمان يتسلم رسالة خطية من الـرئيس الفلسطيني

مستوطنون يقتحمون الأقصى.. والاحتلال يعتقل فلسطينية قرب باب الرحمة

قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق قنابل الغاز وتصيب عشرات الطلاب والمعلمين في جنين

الغد الأردنية

الشرق القطرية

الأمم المتحدة تصوت لصالح حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير

تقرير فلسطيني: العام الجاري الأكثر انتهاكا بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

لطيفة رداد.. فقدت بصرها من شدة البكاء على نجليها الشهيد أحمد والأسير شريف

وفاتان و313 إصابة جديدة بكورونا في القدس خلال يومين والتنبيه من

الشرطة تفض حفلي زفاف في جنين

تمديد اعتقال الأسيرة نجلاء كنعان حتى الأحد المقبل

المحامي خالد زبارقة: الشيخ رائد صلاح يتمتع بمعنويات عالية

المقدسية المحررة هدى حسين: أوضاع الأسيرات مزرية والاحتلال يتلذذ بتعذيبهن

جنين: إغلاق 25 متجراً وتحرير 110 مخالفات سلامة عامة

الشرطة تضبط 215 قطعه أثرية في جنين

الحياة الجديدة

غزة مهددة بخسارة "رُبع" إنتاجها الزراعي

اقليم القدس لحركة فتح يطلع على الأوضاع الصعبة للحركة التجارية في القدس

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" والشرطة تعتقل سيدة قرب باب الرحمة

المالكي يؤكد أهمية استمرار بريطانيا بتقديم الدعم لفلسطين

زملط يبحث مع الحكومة والبرلمان البريطاني التطورات الخطيرة في الأراضي المحتلة

الأيام

بيت لحم: استشهاد شاب بالاعتداء عليه في مستوطنة "جيلو"

لجنة الطوارئ تبحث اليوم إجراءات الإغلاق

قطاع غزة دخل موجة "كورونا" الأصعب: تسجيل 1015 إصابة جديدة في يوم واحد

المنخفض الجوي يتسبب بسيول وأضرار و"الأرصاد" تتوقع استمرار تأثيره اليوم

حل الكنيست تلقائياً يوم الأربعاء القادم إذا لم تتم المصادقة على قانون...

المستوطنون ينفذون سلسلة من الاعتداءات ووقوع إصابات خلال مواجهات في سبسطية

الكنيست يصادق بالقراءة التمهيدية على قانون "تسوية" البؤر الاستيطانية

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

الداخلية تستبقي على إجراءاتها الحالية للحد كورونا

أبو الريش: الأسبوعان المقبلان الأشد خطورة في مواجهة كورونا

فلسطين اليوم

مياه الأمطار تغمر"مفترق جباليا".. خسائر كبيرة بعد توقف عمل المحلات والحركة المرورية

"أبو حسنة" ينفي لـ"فلسطين اليوم" نيّة الوكالة وقف الكوبونات عن الأسر المستفيدة

غزة تسجل ٣٦٦ اصابة جديدة في الدورة الثانية ليرفع العدد إلى ٩٩٧ اليوم الخميس

سما نيوز

داخلية غزة تصدر بيانا مهما بشأن الإجراءات الوقائية المتخذة مؤخرًا في القطاع

حماس توضح حقيقة الانباء المتداولة حول وجود تقدم في ملف "صفقة تبادل الأسرى"

طبيب فلسطيني بمقاطعة ووهان: خياران للسيطرة على انتشار كورونا في فلسطين

الصحة بغزة تحذر: الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد ذروة انتشار الوباء وهذه المرحلة الأكثر خطورة

تضارب الأنباء حول تسوية بين الليكود و"كاحول لافان".. وبينت يرفض عرض نتنياهو

عرب 48

تشديد القيود بالضفة لاحتواء فيروس كورونا

نحو 20% من مصابي كورونا في الضفّة سيحتاجون للعلاج في المستشفيات

اعتقالات بالضفة ومستوطنون يعتدون على مزارعين قرب بيت لحم

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