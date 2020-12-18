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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2710) الجمعة 18/12/2020
أخبار فلسطينية
فلسطين تنتصر من جديد.. الجمعية العامة تصوت بأغلبية ساحقة على حق الشعب الفلسطيني…
فتي فلسطين يدين محاولات إدخال "الشمعدان الاسرائيلي" إلى المسجد الأقصى
السفير الفلسطيني يثمن سياسة قطر الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة
خطة أممية بـ 417 مليون دولار لدعم الفلسطينيين
الكيلة: 30 حالة وفاة وإصابة 2149 وتعافي 2027 حالة خلال 24 ساعة
الحكومة توقع 3 اتفاقيات دعم مع الاتحاد الأوروبي والنرويج بقرابة 20 مليون دولار
وفاة جديدة بكورونا في صفوف الجاليات الفلسطينية.. والإجمالي 331
صحة غزة: الأسابيع المقبلة ستشهد ذروة انتشار الوباء
أشتية: السلطة الفلسطينية تواجه عجزا بقيمة 730 مليون دولار
أخبار إسرائيلية
“الكنيست” صادق على القراءة التمهيدية: إسرائيل تبدأ خطوات رسمية لـ “شرعنة المستوطنات”
منظمة إسرائيلية تحذر من إعطاء لقاحات روسية ضد كورونا للفلسطينيين
هجوم إسرائيلي ضد غانتس بسبب تصريحاته لصحيفة الشرق الأوسط حول القدس
الإصابات اليومية بكورونا في إسرائيل تصل لأعلى مستوى في شهرين
نتنياهو يعيّن رئيسا جديدا لـ"الموساد"
رجل أعمال إسرائيلي يشرع في بناء مشروع سكني في الإمارات
استطلاعات رأي إسرائيلية: نتنياهو لا يمكنه تشكيل حكومة
نتنياهو سيزور الإمارات بداية الشهر القادم
اخبار دولية
محكمة أوروبية تدعم بلجيكا بحظرها ذبح المواشي وفق الشريعة اليهودية
الجامعة العربية تدعو إلى دعم المؤسسات الاجتماعية الفلسطينية لمواجهة تداعيات كورونا
أخبار عربية
الأردن يدين تبني الكنيست لقانون يشرعن البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية
سلطان عمان يتسلم رسالة خطية من الـرئيس الفلسطيني
المغرب: بدء إجراءات استئناف الاتصالات والرحلات مع دولة الاحتلال
مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب يوافق على تقديم دعم مالي لفلسطين لمواجهة آثار كورونا
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
دعوات في الضفة وغزة للتقيد بإجراءات الوقاية والسلامة : إصابات الفيروس تقفز من جديد: 30 وفاة ونحو 2150 إصابة … والتحذيرات تتعالى من خطر أكبر
17.6 مليون يورو منح أوروبية لتمويل مشاريع في فلسطين
العثور على عامل فلسطيني مشنوقا داخل مستوطنة وعائلته تتهم المستوطنين وقوات الاحتلال تنفذ…
تحذير من محاولات تكريس “ثقافة التطبيع” وإنكار الحقوق الفلسطينية
الرجوب يرفض التهرب بحسن أو بسوء نية من استحقاق المصالحة
الشرق الأوسط
أكثر من 2800 إصابة جديدة في إسرائيل وقطاع غزة يتجاوز حاجز الألف للمرة الأولى
رئيس الوزراء الفلسطيني يعلن إغلاقاً شاملاً لأسبوعين في الضفة
الاهرام المصرية
فلسطين: إغلاق المدارس والجامعات اعتبارا من الأحد المقبل لمواجهة تفشي "«كورونا»
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 8 فلسطينيين من الضفة الغربية
الشروق المصرية
سلطان عمان يتسلم رسالة خطية من الـرئيس الفلسطيني
مستوطنون يقتحمون الأقصى.. والاحتلال يعتقل فلسطينية قرب باب الرحمة
قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق قنابل الغاز وتصيب عشرات الطلاب والمعلمين في جنين
الغد الأردنية
انتخابات “حماس” الداخلية: عودة مسار مشعل المعتدل أم مفاجآت غير محسوبة
الشرق القطرية
الأمم المتحدة تصوت لصالح حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير
تقرير فلسطيني: العام الجاري الأكثر انتهاكا بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
انتهاكات الاحتلال تتصاعد.. تعرف على تفاصيل اعتداءات الخميس
"مرج الزهور".. وأد سياسة الإبعاد وانتصار إرادة المقاومة
بالفيديو تدمع العينين عند المشاهدة.. فيديو مؤلم من فوق القدس المحتلة
أكثر من 189 انتهاكًا حقوقيًا لأجهزة السلطة خلال نوفمبر الماضي
سياسيون يشككون بجدية الاتحاد الأوروبي حول دعوته لإجراء انتخابات فلسطينية
كتائب القسام تتحدث عن عملية "هزّت حصون العدو"
وفاة صحفي أندونيسي عمل مدافعاً عن القضية الفلسطينية
القدس المحلية
لطيفة رداد.. فقدت بصرها من شدة البكاء على نجليها الشهيد أحمد والأسير شريف
وفاتان و313 إصابة جديدة بكورونا في القدس خلال يومين والتنبيه من
تمديد اعتقال الأسيرة نجلاء كنعان حتى الأحد المقبل
المحامي خالد زبارقة: الشيخ رائد صلاح يتمتع بمعنويات عالية
المقدسية المحررة هدى حسين: أوضاع الأسيرات مزرية والاحتلال يتلذذ بتعذيبهن
جنين: إغلاق 25 متجراً وتحرير 110 مخالفات سلامة عامة
الشرطة تضبط 215 قطعه أثرية في جنين
الحياة الجديدة
غزة مهددة بخسارة "رُبع" إنتاجها الزراعي
اقليم القدس لحركة فتح يطلع على الأوضاع الصعبة للحركة التجارية في القدس
مستوطنون يقتحمون "الأقصى" والشرطة تعتقل سيدة قرب باب الرحمة
المالكي يؤكد أهمية استمرار بريطانيا بتقديم الدعم لفلسطين
زملط يبحث مع الحكومة والبرلمان البريطاني التطورات الخطيرة في الأراضي المحتلة
الأيام
بيت لحم: استشهاد شاب بالاعتداء عليه في مستوطنة "جيلو"
لجنة الطوارئ تبحث اليوم إجراءات الإغلاق
قطاع غزة دخل موجة "كورونا" الأصعب: تسجيل 1015 إصابة جديدة في يوم واحد
المنخفض الجوي يتسبب بسيول وأضرار و"الأرصاد" تتوقع استمرار تأثيره اليوم
حل الكنيست تلقائياً يوم الأربعاء القادم إذا لم تتم المصادقة على قانون...
المستوطنون ينفذون سلسلة من الاعتداءات ووقوع إصابات خلال مواجهات في سبسطية
الكنيست يصادق بالقراءة التمهيدية على قانون "تسوية" البؤر الاستيطانية
وكالة صفا
الاحتلال يبعد المقدسية رائدة سعيد عن الأقصى لمدة أسبوع
بدء سريان حظر التجوال والإغلاق الشامل بقطاع غزة ليومين
مستوطنون يقتلعون مئات أشجار الزيتون في بيت لحم
عائلة الشهيد عبيات لصفا: مستوطنون وراء شنق نجلنا
حماس: أمن السلطة اعتقل واستدعى 8 مواطنين بالضفة
نشر 10 آلاف شرطي ورجل أمن في قطاع غزة
بعد تصويت الكنيست لصالح تمويلها.. تعرّف على مستوطنات الضفة بالأرقام
مواجهات واعتقال طالب جامعي وشاب برام الله
وكالة الرأي الفلسطينية
الداخلية تستبقي على إجراءاتها الحالية للحد كورونا
الصحة: تزايد أعداد الإصابات يُشكل خطرًا على المجتمع
أبو سلمية: الأسابيع المقبلة ذروة تفشي فيروس كورونا
الحكومة برام الله تقرر إجراءات جديدة للحد من انتشار "كورونا"
الصحة تنعى الطبيب مجدي عياد والذي توفي جراء إصابته بكورونا
أبو الريش: الأسبوعان المقبلان الأشد خطورة في مواجهة كورونا
صانع جمال بمستشفى حجر يُعيد مبلغ عثر عليه
الاقتصاد تنظم 120 جولة تفتيشية على الأسواق والمصانع
فلسطين اليوم
الاختبارات تكشف هشاشة نظام التعليم الالكتروني في قطاع غزة
مياه الأمطار تغمر"مفترق جباليا".. خسائر كبيرة بعد توقف عمل المحلات والحركة المرورية
"أبو حسنة" ينفي لـ"فلسطين اليوم" نيّة الوكالة وقف الكوبونات عن الأسر المستفيدة
غزة تسجل ٣٦٦ اصابة جديدة في الدورة الثانية ليرفع العدد إلى ٩٩٧ اليوم الخميس
الرابطة الإسلامية تزور مديرية التربية والتعليم غرب غزة
مركز حقوقي يطالب الحكومة بسرعة صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية
مياه الامطار تجرف أراضي واسعة لمزارع التوت الارضي شمال غزة
سما نيوز
داخلية غزة تصدر بيانا مهما بشأن الإجراءات الوقائية المتخذة مؤخرًا في القطاع
حماس توضح حقيقة الانباء المتداولة حول وجود تقدم في ملف "صفقة تبادل الأسرى"
طبيب فلسطيني بمقاطعة ووهان: خياران للسيطرة على انتشار كورونا في فلسطين
الصحة بغزة تحذر: الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد ذروة انتشار الوباء وهذه المرحلة الأكثر خطورة
تضارب الأنباء حول تسوية بين الليكود و"كاحول لافان".. وبينت يرفض عرض نتنياهو
شاهد إلهان عمر بصوت مرتجف :"والدي توفي بكورونا بسبب الإهمال الإجرامي الخطير من قبل ترامب"
المقدسية المحررة هدى حسين: أوضاع الأسيرات مزرية والاحتلال يتلذذ بتعذيبهن
عرب 48
تشديد القيود بالضفة لاحتواء فيروس كورونا
نحو 20% من مصابي كورونا في الضفّة سيحتاجون للعلاج في المستشفيات
اعتقالات بالضفة ومستوطنون يعتدون على مزارعين قرب بيت لحم
وكالة وفا
النائب العام يبحث التعاون المشترك مع ممثلة كن ...
الرئيس يعزي بوفاة الدكتور مجدي عياد
تفاقية بين ديوان الرقابة وديوان المحاسبة الس ...
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حدث في مثل هذا اليوم
- 18 كانون أول (ديسمبر)
- 2003م خمسة شهداء برصاص الاحتلال في نابلس بالضفة الغربية المحتلة
- 2003م رئيس وزراء الإسرائيلي (ارئيل شارون) يهدد بخطة للانفصال في مؤتمر هرتسليا
- 1989م استشهاد المجهد خالد كامل الشيخ على من الجهاد الإسلامي في زنازين الاحتلال الإسرائيلي بعد تعرضه للضرب الشديد، المستمر على خلفية اتهامه بقتل عدد من جنود الاحتلال في الشيخ عجلين في مدينة غزة.
- 1947م قوة من البالماخ الصهيونية الإرهابية تفذت هجوماً على قرية الخصاص الواقعة شرق مدينة يافا وأطلقت النيران على عدد من السكان وأسفر الهجوم عن استشهاد 9 فلسطينيين وجرح 8 آخرين.
- 1947م مجلس الجامعة العربية يقرّ إنشاء الهيئة العربية الكبرى ، و ذلك أثناء انعقاد دورته في بلودان بسوريا
- 1930 م لجنة تحقيق دولية تابعة لعصبة الأمم تؤكد حق المسلمين في حائط البراق بجوار المسجد الأقصى. أكدت اللجنة أن الحائط "أثر إسلامي مقدس" وأنه بكل حجر ومدماك فيه طولاً وعرضاً بما فيه الرصيف المقابل والمنطقة الملاصقة له داخل أسوار المدينة القديمة ملك عربي ووقف إسلامي، وأن لا حق لليهود فيه مطلقاً.
- 1913 م صدور الصحيفة الرسمية "القدس الشريف" عن متصرفية القدس (تقسيم إداري عثماني)، يحرر القسم العربي منها الشيخ علي الريماوي، وتطبع في المطبعة الحكومية في القدس (فلسطين).