المدهون واللجنة القانونية بالتشريعي يناقشان ضرورة اقرار قانون مكافحة كورونا

غزة-الرأي

ناقش النائب العام المستشارضياء الدين المدهون، مع رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي المستشارمحمد فرج الغول وأعضاء اللجنة النائب عبد الرحمن الجمل والنائبهدى نعيم والمستشار القانوني أمجد الأغا، ضرورة اقرار قانون مكافحة كورونا، ومنح الصلاحيات لجهات الاختصاص باتخاذ التدابير للحفاظ على الصحية والسلامة العامة، وحماية الامن الاقتصادي، وسُبُل مكافحة الجرائم الناتجة عن مخالفة الإجراءات والتدابير بشكل يضمن سلامة وصحة المواطن الفلسطيني مع الحفاظ على الحقوق والحريات العامة، والحرص على الموازنة بين المصلحة العامة والخاصة، ومنح الصلاحية لجهات الضبط القضائي باتخاذ الإجراءات العاجلة للتعامل مع الجائحة، مع مراعاة وضمان رقابة الجهات القضائية ومتابعتها لسلامة الاجراءات.

كما وناقش اللقاء، آليات دعم وإسناد المجلس التشريعي لمنظومة العدالة الجنائية، مُثمّنين جهود النيابة العامة في تعزيز الأمن والاستقرار المجتمعي والسِّلم الأهلي في ظل الظروف الاستثنائية، وتحقيق الردع العام لمرتكبي الجرائم، ورد الحقوق لأصحابها، وإرساء سيادة القانون.

